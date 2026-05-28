Mensik collassa in campo e nessuno se ne accorge: choc al Roland Garros

Più che una partita di tennis, è stata una vera prova di sopravvivenza. Jakub Mensik e Mariano Navone hanno dato vita a una battaglia infinita al Roland Garros, chiusa dopo 4 ore e 41 minuti con il successo del ceco per 6-3 2-6 6-4 1-6 7-6(11-9). Una maratona resa ancora più dura dal caldo pesante che in questi giorni sta soffocando Parigi. Mensik, ultimo giocatore capace di battere Jannik Sinner lo scorso febbraio a Doha, è riuscito a spuntarla soltanto al super tie-break del quinto set, dopo aver sprecato occasioni su occasioni. Il ceco aveva infatti mancato due match point sul 5-4 del quinto parziale e altri quattro nel tie-break decisivo, prima di trovare finalmente il colpo vincente.

Subito dopo l’ultimo punto, però, il 20enne è crollato a terra. Una scena che inizialmente sembrava la classica liberazione di un giocatore esausto dopo una battaglia epica, ma che si è trasformata presto in qualcosa di più preoccupante. Navone, con grande sportività, invece di aspettarlo a rete è andato direttamente nella metà campo dell’avversario per sincerarsi delle sue condizioni. Mensik ha provato più volte a rialzarsi senza riuscirci. Le gambe non rispondevano più, probabilmente a causa dei crampi e della disidratazione accumulata durante quasi cinque ore di gioco sotto il sole. Già nel corso del match il ceco aveva mostrato segnali di sofferenza fisica: nel terzo set aveva chiesto un medical timeout, mentre nel quarto i medici gli avevano anche controllato la pressione.