Milan umiliato anche da Iraola: "Interrotte le comunicazioni"

Il Milan continua a muoversi su più tavoli per scegliere il prossimo allenatore, ma le prossime ore rischiano soprattutto di chiarire chi non arriverà sulla panchina rossonera. Il nome che resta in cima alla lista è quello di Andoni Iraola, tecnico del Bournemouth protagonista di un ottimo percorso in Premier League, ma la trattativa si sta complicando. Il basco, infatti, non sembra convinto fino in fondo dalla proposta rossonera. Da una parte pesa la volontà di restare in Inghilterra, campionato che negli ultimi anni gli ha dato visibilità e credibilità internazionale. Dall’altra ci sono dubbi legati sia all’offerta economica sia, soprattutto, al progetto tecnico del Milan, ancora tutto da definire.

I contatti con Ibrahimovic proseguono, ma la sensazione è che la decisione definitiva possa arrivare a breve. Su di lui è forte soprattutto il Crystal Palace, pronto a cambiare guida tecnica dopo l’addio di Glasner e fresco di titolo in Conference League contro il Rayo Vallecano. Gli inglesi, rispetto al Milan, garantirebbero un ingaggio decisamente più alto: circa 7 milioni di euro contro i 4 messi sul tavolo dai rossoneri. Non solo. In Premier il tecnico avrebbe anche maggiore libertà nelle scelte di mercato e nella costruzione della rosa.