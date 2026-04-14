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Jannik Sinner, la frase "sussurrata" a cena a Flavio Briatore

di Lorenzo Pastugliamartedì 14 aprile 2026
Jannik Sinner, la frase "sussurrata" a cena a Flavio Briatore

2' di lettura

Il trionfo in campo contro Carlos Alcaraz, il tuffo in piscina con coach Simone Vagnozzi, poi i festeggiamenti di sera in giro per Montecarlo. Una domenica da sogno quella per Jannik Sinner, che con il successo nel Masters 1000 del Principato si è ritrovato numero uno al mondo, scavalcando proprio il tennista spagnolo di Murcia. Archiviati gli impegni ufficiali e le interviste, il campione azzurro ha scelto una serata all’insegna della discrezione, raggiungendo il celebre locale Cipriani in compagnia della fidanzata Laila Hasanovic. Un luogo simbolo del lusso monegasco, molto frequentato da sportivi e personaggi di spicco, ma anche legato a doppio filo a Sinner grazie al rapporto con Flavio Briatore.

Una cena di grande riservatezza, tranne che per il finale, quando Jannik prima di tornare a casa con Hasanovic si è salutato con Briatore, ringraziandolo, nel giorno del compleanno dell’imprenditore piemontese: “Grazie ancora Fla”, ha detto il tennista, immortalato in un video, prima di tornare indietro per un abbraccio e aggiungere sottovoce “Ti voglio bene”. 

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Un gesto semplice ma significativo, che racconta il rapporto tra i due. Briatore, infatti, non ha mai nascosto la stima per il numero uno: “Jannik è un campione straordinario ma invece di sostenerlo si fa sempre di tutto per trovare un difetto — aveva detto il capo squadra dell’Alpine F1 in una precedente intervista — Per essere benvoluto in Italia devi essere un miserabile”. Ora un po’ di relax, poi gli allenamenti e il ritorno in campo a Roma, dove molti italiani sperando possa raggiungere un altro grande successo.

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