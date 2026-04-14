Jannik Sinner, la frase "sussurrata" a cena a Flavio Briatore

Il trionfo in campo contro Carlos Alcaraz, il tuffo in piscina con coach Simone Vagnozzi, poi i festeggiamenti di sera in giro per Montecarlo. Una domenica da sogno quella per Jannik Sinner, che con il successo nel Masters 1000 del Principato si è ritrovato numero uno al mondo, scavalcando proprio il tennista spagnolo di Murcia. Archiviati gli impegni ufficiali e le interviste, il campione azzurro ha scelto una serata all’insegna della discrezione, raggiungendo il celebre locale Cipriani in compagnia della fidanzata Laila Hasanovic. Un luogo simbolo del lusso monegasco, molto frequentato da sportivi e personaggi di spicco, ma anche legato a doppio filo a Sinner grazie al rapporto con Flavio Briatore.

Una cena di grande riservatezza, tranne che per il finale, quando Jannik prima di tornare a casa con Hasanovic si è salutato con Briatore, ringraziandolo, nel giorno del compleanno dell’imprenditore piemontese: “Grazie ancora Fla”, ha detto il tennista, immortalato in un video, prima di tornare indietro per un abbraccio e aggiungere sottovoce “Ti voglio bene”.