Morte Alex Manninger, le foto-choc dell'auto: immagini forti

Immagini forti, quelle che ritraggono l'auto di Alex Manninger dopo che un treno ha travolto il suo veicolo. Il portiere ex Juve è morto sul colpo. Secondo quanto riferito dai media austriaci, l'auto su cui viaggiava Manninger è stata centrata da un treno a un passaggio a livello nei pressi di Salisburgo poco dopo le 8 del mattino. Illesi i 25 passeggeri del treno così come il macchinista mentre per l'ex portiere, nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare. Nazionale austriaco in 33 occasioni, Manninger ha giocato anche con l'Arsenal dal 1997 al 2002 vincendo una Premier e una FA Cup ed è poi tornato in Inghilterra a chiudere la carriera al Liverpool anche se senza mai scendere in campo. "Alexander Manninger è stato un ambasciatore eccezionale del calcio austriaco, sia dentro che fuori dal terreno di gioco - ha dichiarato il direttore sportivo della Federcalcio di Vienna, Peter Schottel - La sua professionalità, calma e affidabilità lo hanno reso una parte integrante delle sue squadre e della nazionale".

"Tutti all'Arsenal sono scioccati e profondamente addolorati per la tragica scomparsa dell'ex portiere Alex Manninger - il cordoglio dei Gunners - I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi cari in questo momento incredibilmente triste". "Arrivato a Torino nell'estate del 2008, ha vestito il bianconero per quattro stagioni, dimostrando come il ruolo del portiere non sia fatto solo di parate, ma di carisma, affidabilità e silenzioso spirito di sacrificio - il ricordo dalla Juve - in un'epoca segnata dalla presenza monumentale di Gigi Buffon, Manninger ha saputo farsi trovare pronto ogni volta che è stato chiamato in causa, diventando un punto di riferimento assoluto per lo spogliatoio e una garanzia tra i pali. Salutiamo non solo un grande atleta, ma un uomo dai valori rari: umiltà, dedizione e una serietà professionale fuori dal comune".