Morto Alex Manninger: l'auto dell'ex Juve travolta a un passaggio a livello aperto

L'ex portiere della Juventus Alex Manninger è morto in un incidente stradale: aveva 48 anni. Come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, secondo le prime ricostruzioni sarebbe infatti passato da un passaggio a livello incustodito - e con la barra alzata - ed è stato travolto da un treno che passava in quel punto intorno alle 8:20 di questa mattina, giovedì 16 aprile.

Il veicolo, un minivan, è stato gravemente danneggiato nell’impatto con un treno regionale. I circa 25 passeggeri del treno e il conducente sono rimasti illesi, mentre per l’ex portiere non c’è stato nulla da fare nonostante i rapidi soccorsi e i tentativi di rianimazione. Le cause dell’incidente restano ancora da chiarire. Le autorità stanno analizzando i dati elettronici del veicolo e verificando anche il corretto funzionamento del segnale rosso al passaggio a livello. Manninger si trovava da solo in auto al momento dello schianto.

"Grazie al tipo di veicolo, è possibile analizzare con precisione i dati elettronici e, di conseguenza, il comportamento del conducente", ha spiegato l'ingegner Gerhard Kronreif, perito incaricato dalla Procura. Si indaga anche sull'effettivo funzionamento del semaforo che avrebbe dovuto indicare con il rosso il divieto di attraversamento dei binari.

Nato a Salisburgo, Manninger era stato uno dei portieri più rappresentativi del calcio austriaco. Dopo gli inizi con l’Austria Salzburg, nel 1997 era diventato il primo austriaco a trasferirsi in Premier League con l’Arsenal, vincendo nella stagione 1997/98 il 'double' campionato-FA Cup. Nel corso della carriera aveva giocato in diversi club europei, soprattutto in Italia, tra cui Juventus e Siena, oltre a esperienze con Liverpool e Ausburgo. Con la nazionale austriaca ha collezionato 34 presenze, partecipando anche agli Europei del 2008 come secondo portiere. Manninger aveva concluso la carriera nel 2017.

Ad annunciare la sua scomparsa di Alex Manninger è stato il Salisburgo, ex club in cui il portiere ha giocato: "Ci uniamo al cordoglio per il nostro ex portiere Alex Manninger, tragicamente scomparso in un incidente stradale. I nostro pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici. Riposa in pace, Alexander".