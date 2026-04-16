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Alex Manninger, il giallo sull'incidente stradale: su cosa si indaga

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giovedì 16 aprile 2026
Alex Manninger, il giallo sull'incidente stradale: su cosa si indaga

1' di lettura

La scomparsa di Alex Manninger, ex portiere di Juve, Siena e Fiorentina, ha scosso tutto il mondo del calcio. L'austriaco è morto in un incidente stradale, travolto da un treno in corsia mentre con la sua auto si trovava in mezzo al passaggio a livello. La sbarra, secondo quanto si apprende, era alzata. Manniger si trovava da solo in auto al momento dell'impatto con il treno. Le 25 persone a bordo, invece, sono rimaste illese. "Grazie al tipo di veicolo, è possibile analizzare con precisione i dati elettronici e, di conseguenza, il comportamento del conducente", ha spiegato l'ingegner Gerhard Kronreif, perito incaricato dalla Procura. Si indaga anche sull'effettivo funzionamento del semaforo che avrebbe dovuto indicare con il rosso il divieto di attraversamento dei binari.

Nato a Salisburgo, Manninger era stato uno dei portieri più rappresentativi del calcio austriaco. Dopo gli inizi con l’Austria Salzburg, nel 1997 era diventato il primo austriaco a trasferirsi in Premier League con l’Arsenal, vincendo nella stagione 1997/98 il 'double' campionato-FA Cup. Nel corso della carriera aveva giocato in diversi club europei, soprattutto in Italia, tra cui Juventus e Siena, oltre a esperienze con Liverpool e Ausburgo. Con la nazionale austriaca ha collezionato 34 presenze, partecipando anche agli Europei del 2008 come secondo portiere. Manninger aveva concluso la carriera nel 2017. 

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