Cobolli strapazza Zverev e scoppia a piangere: il suo dramma segreto

Non è più una notizia, semmai una conferma. Il tennis italiano continua a riempire le finali del circuito, settimana dopo settimana, torneo dopo torneo. Cambiano i nomi, cambia il contesto, ma il risultato resta lo stesso: un azzurro a giocarsi il titolo. Si va oltre l’effetto trainante di Jannik Sinner, lanciando il segnale di un movimento che vince anche oltre il proprio numero 1. E questa settimana, il protagonista è Flavio Cobolli.

A Monaco di Baviera, l’azzurro ha firmato una vittoria che ha un significato che va oltre la finale conquistata. In primis perché ha battuto Alexander Zverev, numero tre del mondo e campione in carica, con un doppio 6-3 che non lascia spazio a interpretazioni, dominando per 69 minuti in cui il campo è stato tutto suo.

È la prima vittoria contro un top 5, è la quarta finale in un ATP 500 in carriera, la seconda stagionale, ma soprattutto è una vittoria che va oltre il punteggio, oltre i numeri, oltre l’aspetto sportivo, perché le lacrime a fine partita dicono tanto: non lacrime di gioia, ma di un’emozione che si porta dietro qualcosa di più profondo. Cobolli ha dedicato il successo a Mattia, un ragazzo di appena tredici anni del suo circolo scomparso nei giorni scorsi. È in questi casi che il tennis diventa un modo per ricordare, per portare in campo qualcosa che non si può spiegare con le statistiche. «Questa vittoria è per un amico che non c’è più, aveva solo 13 anni e se ne è andato troppo presto», ha detto a fine partita, con la voce rotta dall’emozione.

DOMINIO

Poi c’è la partita, che merita di essere raccontata per quello che è stata: un dominio netto. Cobolli è stato impeccabile al servizio, ha tenuto percentuali altissime con la prima, ha difeso con solidità con la seconda, ma soprattutto ha costruito il match in risposta. Nonostante un buon numero di prime in campo, Zverev ha perso quattro volte il servizio, travolto dalla profondità e dalla continuità dell’azzurro. I numeri spiegano tutto: 32 vincenti per Cobolli, appena 10 per il tedesco, con un saldo negativo che racconta di una partita sempre giocata in difesa.

Il primo set si è deciso presto, con il break arrivato nel quarto game e una sensazione immediata di controllo. Il secondo è stato la naturale prosecuzione, con Cobolli capace di accelerare nei momenti giusti, di non concedere ritmo all’avversario, di chiudere senza esitazioni. Anche quando Zverev ha provato a rientrare, il romano ha mantenuto la lucidità, segno di una maturità ormai evidente.

MATURITÀ

«È stata una delle mie migliori partite di sempre, contro uno dei miei migliori amici nel circuito. È davvero un bravo ragazzo e abbiamo un ottimo rapporto con tutti i membri del suo team, quindi è stato un po’ difficile giocare contro di lui. Ma oggi penso di aver disputato una delle mie migliori partite e sono davvero soddisfatto della mia prestazione», ha dichiarato a fine gara.

La Germania, del resto, gli porta bene. Proprio qui, un anno fa, arrivava il primo titolo importante, ad Amburgo e oggi trova un’altra finale, la quinta in carriera nel circuito maggiore. Adesso l’ultimo atto lo vedrà opposto a Ben Shelton (ore 13.30, diretta su Sky Sport e Now), che ha superato la rivelazione Alex Molcan. Una finale che vale un titolo, certo, ma anche qualcosa di più: la possibilità di avvicinare ulteriormente il best ranking, con l’orizzonte del numero 12 del mondo sempre più concreto, a seconda dei risultati paralleli di Andrey Rublev a Barcellona. Tutto questo quindi, è la somma di conseguenze, perché quando il livello si alza così, quando le prestazioni iniziano a ripetersi con questa continuità, non è più episodio, ma volontà. Flavio Cobolli si sta ritagliando il suo spazio, dentro un movimento che oggi non ha più bisogno di appoggiarsi soltanto a Jannik Sinner per sentirsi competitivo e che torneo dopo torneo riesce a portare sempre qualcuno in fondo ai tornei a giocarsi il titolo.

E questo non è un dettaglio.