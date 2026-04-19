Milan, Rabiot e il solito corto muso stendono il Verona: allungo Champions

Il Milan passa di misura al Bentegodi contro il Verona 0-1 nella gara valida per la 33esima giornata di Serie. I rossoneri di ALlegri tornano in seconda posizione agganciando a 66 punti il Napoli, battuto ieri dalla Lazio, mente i veneti sono sempre più inguaiati all'ultimo posto in classifica con 18 punti. Primo vero pericolo per i padroni di casa al 32' con Rabiot lanciato da Pulisic, tiro fermato da Montipò. Il sollievo del Verona dura poco perché è lo stesso Rabiot a sbloccare la partita al 41', stavolta su suggerimento di Rafa Leao. Nel secondo dei 3 minuti di recupero il Verona sfiora il pareggio con Belghali parato da Maignan. E' sempre Belghali a riprovarci nella ripresa al 53', palla fuori di poco, poi di nuovo al 68' stavolta intercettato da Tomori. Il tentativo più pericoloso è di Vermesan il minuto dopo, Maignain costretto a tuffarsi per salvare, poco dopo il 19enne rumeno manda fuori di poco. Al 75' raddoppia il Milan con Gabbioa, gol subito annullato per fuorigioco di Gimenez. Al 90esimo ci prova Saelemaekers, tiro sventato dalla difesa veronese.