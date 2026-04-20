Alizé Cornet spaventa Sinner: "Cosa sarà Alcaraz tra due anni"

Carlos Alcaraz o Jannik Sinner: chi è meglio? Il dibattito è destinato a rimanere a lungo, intanto come ultima ne ha parlato Alizé Cornet, ex tennista francese con sei tornei Wta in carriera, al programma Super Moscato Show, soffermandosi sul paragone tra l’era dei “Big Three” — Novak Djokovic, Rafa Nadal e Roger Federer — e quella attuale guidata dai tennisti di Murcia e Sesto Pusteria.

“Parliamo di una generazione che, in termini di tempi di crescita, è estremamente precoce, soprattutto Carlos — ha detto l’attuale capitana della nazionale transalpina nella Billie Jean King Cup — È stato il numero 1 del mondo più giovane della storia, è stato il più giovane a vincere i quattro tornei del Grande Slam, ha battuto tutti i record a un’età senza precedenti, quindi è chiaro che Carlos è un fenomeno”.