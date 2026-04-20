Alizé Cornet spaventa Sinner: "Cosa sarà Alcaraz tra due anni"

Carlos Alcaraz o Jannik Sinner: chi è meglio? Il dibattito è destinato a rimanere a lungo, intanto come ultima ne ha parlato Alizé Cornet, ex tennista francese con sei tornei Wta in carriera, al programma Super Moscato Show, soffermandosi sul paragone tra l’era dei “Big Three” — Novak Djokovic, Rafa Nadal e Roger Federer — e quella attuale guidata dai tennisti di Murcia e Sesto Pusteria.
“Parliamo di una generazione che, in termini di tempi di crescita, è estremamente precoce, soprattutto Carlos — ha detto l’attuale capitana della nazionale transalpina nella Billie Jean King Cup — È stato il numero 1 del mondo più giovane della storia, è stato il più giovane a vincere i quattro tornei del Grande Slam, ha battuto tutti i record a un’età senza precedenti, quindi è chiaro che Carlos è un fenomeno”.
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Un giudizio netto, che non ridimensiona Sinner ma mette in prospettiva il percorso dei due rivali: “Anche Jannik, ma ha comunque due anni in più e dove sarà Carlos tra due anni?”, si è chiesta Cornet, sottolineando il vantaggio temporale dello spagnolo nella corsa ai grandi traguardi. Il vero tema, però, resta la continuità.
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Secondo l’ex numero uno francese, è proprio lì che si giocherà la sfida con la storia: “Chiaramente, ciò che farà la differenza è la longevità — ha concluso — Se continuerà su questa strada per 15 anni, il record di Djokovic potrebbe essere a rischio. Ma non è da tutti mantenere questa costanza per così tanto tempo”. Solo il tempo, insomma, dirà molto del futuro di entrambi i tennisti, che intanto continuano a stupire e non sono disturbati da nessun ‘terzo incomodo’, considerati i ritardi nella crescita di Joao Fonseca e Jakub Mensik.