Libero logo
Scandalo escort
Jannik Sinner
Iran

Italia, Guardiola Ct? "Difficile, ma...": soffiata di Bonucci

di Lorenzo Pastugliamartedì 21 aprile 2026
Italia, Guardiola Ct? "Difficile, ma...": soffiata di Bonucci

1' di lettura

Chi sarà il nuovo c.t. della Nazionale? Difficile a dirsi allo stato attuale, ma i nomi sul tavolo sono noti: Roberto Mancini, Antonio Conte, Massimiliano Allegri, ma anche la suggestione Pep Guardiola, che a fine stagione lascerà il Manchester City dopo un rapporto iniziato nel 2016. Una suggestione che piace a Leonardo Bonucci, come l’ex difensore bianconero ha fatto capire nell’intervista a La Gazzetta dello Sport. Dopo l’ennesima mancata qualificazione ai Mondiali, la terza consecutiva, la scelta è l’ex allenatore del Barcellona

Il 22 giugno intanto sarà una data chiave per le elezioni federali, con la scelta del nuovo presidente Figc che potrebbe essere Giovanni Malagò, ma si ragiona anche sull’allenatore: “Io partirei dalla possibilità accennata di avere Pep Guardiola, perché significherebbe proprio dare un cambio netto a tutto quello che è stato il passato — ha detto Bonucci — Penso sia molto difficile però sognare in questo momento non costa nulla”. Una scelta di rottura rispetto al passato: “Abbiamo la fortuna di avere tanti giovani che stanno giocando a grandi livelli”, sottolinea Bonucci, citando “Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonali, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Pio Esposito, Gianluca Scamacca”.

Nazionale, Luciano Spalletti: "Fosse successo a me..."

Una vittoria convincente contro il Genoa, con i gol di Bremer e McKennie, per dare continuità a una Juve in forma...

Il problema, secondo l’ex azzurro, non è il talento: “Manca un pizzico di crescita a livello di leadership e di personalità perché nelle partite che pesano è quello che fa la differenza”. Insomma, tanti giovani, qualità diffusa, ma ancora poca continuità nei momenti decisivi. In attesa delle elezioni e delle decisioni della nuova governance, il futuro dell’Italia resta tutto da scrivere.

Massimiliano Allegri, "non è nel mio Dna": le parole che scuotono Milan e Nazionale

Sembra voler pensare solo al Milan e al posto in Champions, Max Allegri, e almeno a parole chiude nuovamente all'ipo...
tag
leonardo bonucci
nazionale italia
pep guardiola
max allegri
antonio conte
roberto mancini

La sveglia Massimiliano Allegri, "non è nel mio Dna": le parole che scuotono Milan e Nazionale

Si apre la vera partita Nazionale, sfida a 3 per il nuovo Ct: i nomi dei candidati

Vista scudetto Chivu fa impazzire l'Inter: "Faccio come loro", clamoroso sfottò a Conte e Allegri

ti potrebbero interessare

Jannik Sinner, Adriano Panatta-choc: "Chi vuole distruggerlo. Cosa sa solo lui"

Jannik Sinner, Adriano Panatta-choc: "Chi vuole distruggerlo. Cosa sa solo lui"

Lorenzo Pastuglia
Alcaraz, "compromettere il futuro": cosa filtra sull'infortunio

Alcaraz, "compromettere il futuro": cosa filtra sull'infortunio

Buffon e Capello, "cos'è successo tra di loro": la rivelazione di Cannavaro

Buffon e Capello, "cos'è successo tra di loro": la rivelazione di Cannavaro

Jannik Sinner, il guaio in allenamento e la scelta radicale a Madrid

Jannik Sinner, il guaio in allenamento e la scelta radicale a Madrid

Roberto Tortora