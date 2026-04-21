Italia, Guardiola Ct? "Difficile, ma...": soffiata di Bonucci

Chi sarà il nuovo c.t. della Nazionale? Difficile a dirsi allo stato attuale, ma i nomi sul tavolo sono noti: Roberto Mancini, Antonio Conte, Massimiliano Allegri, ma anche la suggestione Pep Guardiola, che a fine stagione lascerà il Manchester City dopo un rapporto iniziato nel 2016. Una suggestione che piace a Leonardo Bonucci, come l’ex difensore bianconero ha fatto capire nell’intervista a La Gazzetta dello Sport. Dopo l’ennesima mancata qualificazione ai Mondiali, la terza consecutiva, la scelta è l’ex allenatore del Barcellona.

Il 22 giugno intanto sarà una data chiave per le elezioni federali, con la scelta del nuovo presidente Figc che potrebbe essere Giovanni Malagò, ma si ragiona anche sull’allenatore: “Io partirei dalla possibilità accennata di avere Pep Guardiola, perché significherebbe proprio dare un cambio netto a tutto quello che è stato il passato — ha detto Bonucci — Penso sia molto difficile però sognare in questo momento non costa nulla”. Una scelta di rottura rispetto al passato: “Abbiamo la fortuna di avere tanti giovani che stanno giocando a grandi livelli”, sottolinea Bonucci, citando “Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonali, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Pio Esposito, Gianluca Scamacca”.