Jannik Sinner, "scienza e geopolitica": il tarlo fuori dal campo

Come il sole e la luna, come il giorno e la notte. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non potrebbero essere più diversi. Ed è bello così. I due tennisti più forti al mondo si distinguono sia per lo stile di gioco in campo ma anche per quello nella vita reale. Se allo spagnolo piace fuggire ogni tanto in quel di Ibiza per gosersi un po' l'Isla Bonita, all'altoatesino piace tenersi informato per comprendere ciò che sta accadendo nel mondo.
“Non sono della generazione di TikTok - ha spiegato Sinner in un'intervista rilasciata a El Mundo -. Se voglio distrarmi durante un torneo chiamo un amico, gioco alla PlayStation o direttamente guardo un po’ Youtube. Mi piace vedere video lunghi, dove parlano di temi differenti, di divulgazione, di scienza o di geopolitica, anche di cose più profonde. Il mondo sta cambiando molto - ha aggiunto - ed è importante sapere tutto. Guardo anche interviste o Vlog di altri sportivi e avevo voglia di mostrare anche le mie cose”.
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Differenze a parte, Sinner e Alcaraz restano comunque ottimi amici. Anche se non sono intimi e, in un certo senso, è giusto così: "Ovviamente non parliamo di tutto fra di noi - ha proseguito il numero due al mondo -. Anche questo è normale. Non parliamo di argomenti da un punto di vista personale. Parliamo sempre di cose generali ed è sempre piacevole trascorrere del tempo con lui. E’ un ragazzo molto gentile, sempre lo è stato. Poi ci sono cose che preferiamo tenerci per noi”.