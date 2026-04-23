Jannik Sinner, il delirante piano di Bonzi: "Solo ace e picchiare sempre"

Il Jannik Sinner visto in questi tornei è un tennista quasi insuperabile. Nel Masters 1000 di Madrid, sulla sua strada, ci sarà il francese Benjamin Bonzi, che al primo turno si è guadagnato il pass dopo aver superato le qualificazioni e battuto Titouan Droguet. Nonostante la fiducia, consapevole dei progressi mostrati negli ultimi giorni sulla terra rossa, la sfida per il numero 100 del ranking resta quasi proibitiva. Tanto che ci ha scherzato comunque su parlando di tattica: “Come battere Jannik? Non ho idea — risponde — Forse fare dei dropshot e farlo correre. Picchiare la palla per tutta la partita e cercare anche di mandare la palla sempre in campo. Cercare di fare solo ace e di mettere a segno solo colpi vincenti. Questa è la strategia”.

Sempre riguardo alla partita contro il tennista di Sesto Pusteria “sarà una grande sfida — aggiunge — Sono molto contento di aver vinto tre partite qui, mi sento bene, sento che il mio tennis sta prendendo forma. Ovviamente non sarà facile”. Analizzando il suo percorso, comunque, resta piuttosto soddisfatto e ci ha scherzato su: "Ho la sensazione di aver giocato piuttosto bene — dice — Lui è in fiducia, sta giocando molto bene nelle ultime settimane, gioca bene sulla terra, è capace di servire molto bene". Poi ha aggiunto: "Riesco a ottenere tre vittorie qui, con un primo match così così, dal quale comunque sono riuscito a venirne fuori. Ci sono state cose buone, si poteva sempre aggiungere qualcosa e fare meglio”.