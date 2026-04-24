Giorgia Meloni a Cipro: "I rapporti con Trump? Niente di particolare"

"Per quello che riguarda i nostri rapporti con gli Stati Uniti, sono sempre dei rapporti solidi. Per quello che riguarda i miei rapporti con Donald Trump non c'è niente di particolare che io stia facendo in questo momento". Giorgia Meloni, in un punto stampa a Nicosia Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa a Nicosia per la seconda giornata del vertice informale Ue, risponde con grande tranquillità a una domanda dei giornalisti sui tentativi di "ricucire" i rapporti con il leader Usa dopo gli attacchi della Casa Bianca della scorsa settimana.

Diversi i temi affrontati al vertice. In mattinata, da Washington, sono filtrate indiscrezioni su una possibile "sospensione" della Spagna dalla Nato, che si aggiungono alle pesanti critiche portate tra Trump all'Alleanza atlantica. "Non vedo positivamente" la tensione tra Usa e Spagna sulla Nato, ha sottolineato Meloni. "Credo che bisogna lavorare per rafforzare la Nato, per rafforzare la colonna europea dell'Alleanza, colonna europea che deve essere complementare".

A Cipro sul tavolo c'è anche la questione Russia. "Putin nel G20? Penso che questo sia il momento in cui siamo noi a chiedere a Putin di fare qualche passo avanti e non noi a farlo nei suoi confronti", replica la premier italiana. "Noi, ma soprattutto gli americani in questi mesi hanno fatto diversi passi avanti verso la Russia e dall'altra parte non abbiamo visto altrettanti passi avanti".