Jannik Sinner, lo schiaffo: "Tanto io non ascolto nessuno"

“Ciò in cui secondo me sono bravo è che comunque non ascolto nessuno, niente di quello che dicono”. Jannik Sinner si racconta così, con lucidità e una certa distanza dal rumore che spesso circonda i suoi risultati. Il numero uno italiano, parlando a Sky Sport, ha affrontato senza giri di parole le critiche che continuano ad accompagnarlo, dalle polemiche sulla sua identità fino alle interpretazioni più maliziose sulle scelte di calendario.

“Posso sapere solo io quanto lavoro c’è dietro, io e il mio team — prosegue — so quando mi sveglio il mattino, so quando vado a dormire per essere pronto per il giorno dopo. Cerco la forza in queste cose”, sottolineando quanto il suo equilibrio derivi dalla routine quotidiana. Un approccio che gli permette di restare stabile anche nei momenti più intensi: “Non sono uno che si esalta quando vince, ma non sono neanche uno che si butta giù quando perdo”.