Gianluca Rocchi, l'audio sparito sul fallo su Bisseck in Inter-Roma: "Fatti i fatti tuoi"

Un nuovo episodio che scuote il calcio italiano. Da qualche giorno non si fa altro che parlare del terremoto giudiziario che sta investendo la classe arbitrale della nostra Federazione. Al momento sono indagati il designatore Gianluca Rocchi e il suo vice Gervasoni. Tra le situazioni attenzionate ci sarebbe anche il caso del mancato rigore all'Inter nella partita con la Roma, decisiva per la lotta scudetto dello scorso campionato. In quel match l'assistente VAR Piccinini avrebbe segnalato il fallo sull'interista Bisseck, ma il VAR Di Bello gli avrebbe risposto: "Fatti i fatti tuoi". L'audio è scomparso.

Repubblica ha citato una fonte che ha riempito verbali, con la garanzia dell'anonimato, parlando di ‘designazioni a piacimento' e di ‘epurazione delle figure che non si piegavano al metodo' e del fatto che Rocchi fosse in rapporto con i dirigenti di diverse squadre: "Per ingraziarsi i club e avere un tornaconto personale". Riguardo all'episodio di Inter-Roma, stando al teste c'era stata una indicazione del supervisore Gervasoni, che non poteva intervenire. L'arbitro di quell'incontro era Fabbri.