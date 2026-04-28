Gianluca Rocchi, l'audio sparito sul fallo su Bisseck in Inter-Roma: "Fatti i fatti tuoi"

Un nuovo episodio che scuote il calcio italiano. Da qualche giorno non si fa altro che parlare del terremoto giudiziario che sta investendo la classe arbitrale della nostra Federazione. Al momento sono indagati il designatore Gianluca Rocchi e il suo vice Gervasoni. Tra le situazioni attenzionate ci sarebbe anche il caso del mancato rigore all'Inter nella partita con la Roma, decisiva per la lotta scudetto dello scorso campionato. In quel match l'assistente VAR Piccinini avrebbe segnalato il fallo sull'interista Bisseck, ma il VAR Di Bello gli avrebbe risposto: "Fatti i fatti tuoi". L'audio è scomparso.
Repubblica ha citato una fonte che ha riempito verbali, con la garanzia dell'anonimato, parlando di ‘designazioni a piacimento' e di ‘epurazione delle figure che non si piegavano al metodo' e del fatto che Rocchi fosse in rapporto con i dirigenti di diverse squadre: "Per ingraziarsi i club e avere un tornaconto personale". Riguardo all'episodio di Inter-Roma, stando al teste c'era stata una indicazione del supervisore Gervasoni, che non poteva intervenire. L'arbitro di quell'incontro era Fabbri.
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"Il protocollo parla del fatto che solo chi è designato come VAR e AVAR può operare nella sala e prendere decisioni rispetto a quella gara, nessun altro può intervenire - ha spiegato l'ex assistente Pasquale De Meo a Fanpage -. Chi andava al VAR non andava in una situazione di serenità. C'era questa sorta di preoccupazione rispetto alla valutazione che la commissione dava di un episodio. Che poi magari un episodio simile la volta dopo veniva interpretato in modo diverso, c'era confusione a livello di disposizioni e uno stato di preoccupazione di alcuni rispetto ad altri che magari si sentivano non trattati in modo equo".