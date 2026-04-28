Libero logo
Garlasco
Terremoto Arbitri
Jannik Sinner
Iran

Gianluca Rocchi, l'audio sparito sul fallo su Bisseck in Inter-Roma: "Fatti i fatti tuoi"

di
Libero logo
martedì 28 aprile 2026
Gianluca Rocchi, l'audio sparito sul fallo su Bisseck in Inter-Roma: "Fatti i fatti tuoi"

2' di lettura

Un nuovo episodio che scuote il calcio italiano. Da qualche giorno non si fa altro che parlare del terremoto giudiziario che sta investendo la classe arbitrale della nostra Federazione. Al momento sono indagati il designatore Gianluca Rocchi e il suo vice Gervasoni. Tra le situazioni attenzionate ci sarebbe anche il caso del mancato rigore all'Inter nella partita con la Roma, decisiva per la lotta scudetto dello scorso campionato. In quel match l'assistente VAR Piccinini avrebbe segnalato il fallo sull'interista Bisseck, ma il VAR Di Bello gli avrebbe risposto: "Fatti i fatti tuoi". L'audio è scomparso.

Repubblica ha citato una fonte che ha riempito verbali, con la garanzia dell'anonimato, parlando di ‘designazioni a piacimento' e di ‘epurazione delle figure che non si piegavano al metodo' e del fatto che Rocchi fosse in rapporto con i dirigenti di diverse squadre: "Per ingraziarsi i club e avere un tornaconto personale". Riguardo all'episodio di Inter-Roma, stando al teste c'era stata una indicazione del supervisore Gervasoni, che non poteva intervenire. L'arbitro di quell'incontro era Fabbri.

Caso Rocchi, l'assessore di Manfredi attacca l'Inter con questa immagine: è bufera

Nessuno dell'Inter è indagato, eppure c'è chi fa ironia sull'inchiesta arbitri. È il ca...

"Il protocollo parla del fatto che solo chi è designato come VAR e AVAR può operare nella sala e prendere decisioni rispetto a quella gara, nessun altro può intervenire - ha spiegato l'ex assistente Pasquale De Meo a Fanpage -. Chi andava al VAR non andava in una situazione di serenità. C'era questa sorta di preoccupazione rispetto alla valutazione che la commissione dava di un episodio. Che poi magari un episodio simile la volta dopo veniva interpretato in modo diverso, c'era confusione a livello di disposizioni e uno stato di preoccupazione di alcuni rispetto ad altri che magari si sentivano non trattati in modo equo".

Rocchi, lo scandalo arbitri? Perché Napoli e Milan vogliono arrivare secondi

Il primo posto, ormai, è un miraggio. L'Inter ha meritatamente vinto questo scudetto, anche se non c'&egr...
tag
inter
roma
gianluca rocchi

L'indagine Secondo voi lo scandalo Rocchi si sgonfierà?

A Roma Roma, sgombero del centro sociale Laurentino 38: antagonisti asserragliati sul tetto

L'intervista Gianluca Rocchi, la difesa di Luciano Moggi: "È un uomo integerrimo"

ti potrebbero interessare

Sinner, "uno alla volta": malessere in campo, la frase che scatena il panico

Sinner, "uno alla volta": malessere in campo, la frase che scatena il panico

Redazione
Jannik Sinner si sbarazza di Norrie in due set: la palla corta che fa esplodere Madrid

Jannik Sinner si sbarazza di Norrie in due set: la palla corta che fa esplodere Madrid

Redazione
Secondo voi lo scandalo Rocchi si sgonfierà?

Secondo voi lo scandalo Rocchi si sgonfierà?

Gianluca Rocchi, la difesa di Luciano Moggi: "È un uomo integerrimo"

Gianluca Rocchi, la difesa di Luciano Moggi: "È un uomo integerrimo"

Alessandro Gonzato