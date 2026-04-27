Adriano Panatta, "prima o poi": Alcaraz e Sinner, la profezia choc

L’infortunio di Carlos Alcaraz preoccupa, dato che lo spagnolo è costretto a rimanere fermo sia a Roma sia a Parigi, dopo averlo fatto anche a Madrid in seguito al ritiro per infortunio nell’Atp 500 di Barcellona. Dagli studi della “Nuova Ds”, l’ex campione del Roland Garros 1976, Adriano Panatta, ha puntato il dito contro ritmi eccessivi e un calendario che mette a dura prova i giocatori. Lo ha fatto con la solita schiettezza, senza girarci troppo attorno: “Voglio lanciare un appello alle istituzioni che regolano il tennis — ha detto — gli infortuni si moltiplicano ad una frequenza molto preoccupante e questa è una bruttissima notizia per questo sport. Il caso più eclatante è ovviamente l’infortunio di Alcaraz Il problema è che questi giocatori si faranno tutti male prima o poi, senza eccezione”.

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Per il romano, il tennis di oggi è troppo dispendioso: “Il gioco di oggi è molto violento e sottopone questi ragazzi a sforzi fisici inumani — ha proseguito — se non la smettono di giocare così tanto prima o poi si faranno male tutti”.

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