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Gp Miami, trionfa Kimi Antonelli davanti a Norris e Piastri: terza vittoria di fila

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domenica 3 maggio 2026
Gp Miami, trionfa Kimi Antonelli davanti a Norris e Piastri: terza vittoria di fila

1' di lettura

Kimi Antonelli cala il tris e dopo i successi in Cina e Giappone conquista la vittoria anche nel Gp di Miami, quarta tappa del Mondiale. Il 19enne bolognese della Mercedes ha preceduto il campione del mondo della McLaren, Lando Norris, terza l'altra vettura 'papaya' di Oscar Piastri. Sfortunato il ferrarista Charles Leclerc tradito dalla vettura ad un giro dalla fine e scivolato dal terzo al sesto posto per un problema tecnico all'ala. Ai piedi del podio l'altra Mercedes di George Russell che precede la Red Bull di Max Verstappen protagonista di giornata con una serie di sorpassi ed errori. Settima la Ferrari di Lewis Hamilton. Con questa vittoria Antonelli di porta a 100 punti e consolida il suo vantaggio in classifica generale. 

"Stavolta la partenza non è stata brutta come quella di ieri e per evitare gli altri ho dovuto perdere un po' di tempo in curva 1. Ho certamente commesso qualche errore nella gestione dell'energia, ma oggi il team mi ha aiutato con una grande strategia e il passo gara era buono", ha spiegato Kimi Antonelli. "La strada è ancora lunga, ma stiamo lavorando tantissimo con la squadra. Ci godiamo questa vittoria e torneremo al lavoro in vista del Canada", ha aggiunto il pilota bolognese. 

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