Kimi Antonelli, lo sfregio di Toto Wolff: "Perché il problema è l'Italia"

Leader del mondiale, sempre più lanciato, semplicemente strepitoso: ovvero Kimi Antonelli, che in questa stagione ha già messo in bacheca tre vittorie e tre pole position. Ma la pressione è tanta. Ed è su questo punto che insiste Toto Wolff, team-principal della Mercedes e mentore del baby-fenomeno bolognese, il quale in particolare punta il dito contro l'Italia.
Wolff, che ha seguito Antonelli fin dai primi passi, conosce bene i rischi di una crescita troppo rapida sotto i riflettori. Non si tratta di dubbi sul talento, ormai acclarato, ma della necessità di proteggerlo da un contesto che può diventare ingombrante. Da Miami è arrivato un messaggio chiaro: "Il problema più grande è il pubblico italiano. Ora che non si sono qualificati ai Mondiali di calcio tutto ruota attorno a Sinner e Antonelli. Si tratta di due superstar e questa è una cosa che dobbiamo contenere. Dobbiamo mantenere la calma. Perché ora l'Italia potrebbe aspettarsi tanto da lui", rimarca Wolff.
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All’interno del team, però, il lavoro procede con attenzione. Wolff ha sottolineato l’importanza dell’ambiente familiare del pilota: "La parte più semplice è assicurarsi che rimanga con i piedi per terra all'interno della squadra; i suoi genitori hanno fatto un ottimo lavoro nel tenerlo con i piedi per terra".
Resta poi la gestione di un successo improvviso che va oltre la pista. L’esposizione mediatica cresce a ritmo vertiginoso e richiede un filtro costante: "Riceviamo tantissime richieste per Kimi. Tutti lo richiedono, tutti lo vogliono. Interviste, sponsor, richieste per eventi. Sta a noi tenere a freno questa situazione". Un equilibrio delicato, perché il rischio è che gli impegni extra possano trasformarsi in distrazioni in una stagione che, per Antonelli, è appena iniziata ma promette già di essere storica.