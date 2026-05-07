Paolo Di Canio sconcerta in diretta tv: "Un'eiaculazione"

Paolo Di Canio show negli studi Sky prima della semifinale di ritorno di Champions League tra Bayern Monaco e Psg. L’ex attaccante di Lazio e Milan, commentando una giocata di Ousmane Dembélé nella gara d’andata, si è lasciato andare a una delle sue uscite senza filtri, creando più di un momento di imbarazzo in studio. Tutto è nato da un’azione difensiva dell’attaccante francese. In un ripiegamento nella propria metà campo, Dembélé era riuscito a fermare un cross pericoloso allargando la gamba all’ultimo istante. Un intervento accolto dal giocatore del Psg con un’esultanza quasi rabbiosa, come se avesse segnato un gol decisivo.

Di Canio scatenato nel prepartita Sky: "Dembele ha avuto un'eiaculazione mentre faceva questo intervento"



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Di Canio ha voluto sottolineare proprio questo aspetto: la mentalità e lo spirito di sacrificio delle stelle del Psg, capaci di esaltarsi anche per una giocata difensiva. Ma nel farlo ha scelto parole decisamente sopra le righe: “Neanche ti faccio passare questa palla, la stoppo — ha detto Di Canio — e poi guardate, qui ha avuto un'eiaculazione sicuro”. Poi ha continuato coinvolgendo anche Fabio Capello: “Il mister avrebbe avuto la stessa reazione in panchina. Perché quando segna Dembélé non esulta così”.