Libero logo
Garlasco
Nicole Minetti
Scandalo arbitri
Jannik Sinner
Iran

Paolo Di Canio sconcerta in diretta tv: "Un'eiaculazione"

di Lorenzo Pastugliagiovedì 7 maggio 2026
Paolo Di Canio sconcerta in diretta tv: "Un'eiaculazione"

2' di lettura

Paolo Di Canio show negli studi Sky prima della semifinale di ritorno di Champions League tra Bayern Monaco e Psg. L’ex attaccante di Lazio e Milan, commentando una giocata di Ousmane Dembélé nella gara d’andata, si è lasciato andare a una delle sue uscite senza filtri, creando più di un momento di imbarazzo in studio. Tutto è nato da un’azione difensiva dell’attaccante francese. In un ripiegamento nella propria metà campo, Dembélé era riuscito a fermare un cross pericoloso allargando la gamba all’ultimo istante. Un intervento accolto dal giocatore del Psg con un’esultanza quasi rabbiosa, come se avesse segnato un gol decisivo.

Di Canio ha voluto sottolineare proprio questo aspetto: la mentalità e lo spirito di sacrificio delle stelle del Psg, capaci di esaltarsi anche per una giocata difensiva. Ma nel farlo ha scelto parole decisamente sopra le righe: “Neanche ti faccio passare questa palla, la stoppo — ha detto Di Canio — e poi guardate, qui ha avuto un'eiaculazione sicuro”. Poi ha continuato coinvolgendo anche Fabio Capello: “Il mister avrebbe avuto la stessa reazione in panchina. Perché quando segna Dembélé non esulta così”.

Paolo Di Canio, raptus in tv: testate al tavolo (e si fa male)

Paolo Di Canio ha perso letteralmente la testa. L'ex calciatore di Lazio e Juve stava commentando il post partita de...

Secondo Di Canio, quella reazione rappresentava la gioia autentica di un attaccante che si sacrifica per la squadra: “È una gioia per un attaccante, è un esempio per gli altri e godi come una biscia, godi veramente tanto. Più che fare un gol”. In studio le sue parole hanno provocato sorrisi e facce sorprese. Mario Giunta si è coperto il volto con le mani, mentre Federica Masolin ha provato a smorzare il momento con una battuta rivolgendosi al collega conduttore: “Fagli fare due palleggi così si sfoga”. Passionale, diretto e imprevedibile: Di Canio è sempre stato così.

Como-Inter, Di Canio stronca il Var: "Colpo agli zebedei, non capiscono di calcio"

Una vittoria sofferta, ma che quasi certamente sa di scudetto. L’Inter passa a Como per 4-3, allunga su Napoli e M...
tag
paolo di canio

Follia in diretta tv Paolo Di Canio, raptus in tv: testate al tavolo (e si fa male)

Furia Como-Inter, Di Canio stronca il Var: "Colpo agli zebedei, non capiscono di calcio"

Dritto al punto Milan, Di Canio sgancia la bomba: "Non rinnovate Leao, pensa solo a una cosa"

ti potrebbero interessare

Psg in finale col trucco dei calci di rinvio: la mossa diabolica

Psg in finale col trucco dei calci di rinvio: la mossa diabolica

Lorenzo Pastuglia
Jannik Sinner e i soldi, un clamoroso sfogo: "Sono stato zitto troppo tempo"

Jannik Sinner e i soldi, un clamoroso sfogo: "Sono stato zitto troppo tempo"

Redazione
Roma, Berrettini umiliato al primo turno da Popyrin: "Lasciatemi solo nel mio dolore"

Roma, Berrettini umiliato al primo turno da Popyrin: "Lasciatemi solo nel mio dolore"

Lorenzo Pastuglia
Jannik Sinner assente alla festa di Cobolli: le indiscrezioni

Jannik Sinner assente alla festa di Cobolli: le indiscrezioni

Lorenzo Pastuglia