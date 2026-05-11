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Milan raso al suolo da Di Canio: "Tre zeri non portano a nulla"

lunedì 11 maggio 2026
Milan raso al suolo da Di Canio: "Tre zeri non portano a nulla"

1' di lettura

"Nell'ultimo periodo zero identità, zero entusiasmo, zero personalità". Paolo Di Canio sintetizza così il crollo verticale del Milan, che nelle ultime 8 partite ha perso 5 volte. E nelle ultime 3 occasioni, contro Udinese, Sassuolo e Atalanta, contro squadre senza particolari motivazioni di classifica a differenza dei rossoneri, che dopo aver accarezzato l'illusione dello scudetto avevano ancora da blindare la qualificazione alla prossima Champions. Obiettivo che pareva scontato e che ora è clamorosamente a rischi. 

"Tre zeri che non portano a nulla", aggiunge impietoso il commentatore di Sky in diretta al Club, dopo il match perso 3-2 a San Siro contro i bergamaschi di Palladino. "Non è un problema fisico – prosegue l'ex capitano della Lazio -. Mancano personalità e coraggio malgrado l'impegno. Sappiamo che il Milan non ha avuto una grande identità durante l'anno, ma con l'Atalanta è stato zero di tutto".

"Non mi ingannano gli ultimi minuti, fino a che non ha fatto gol il Milan è stato qualcosa di devastante. Quelli che sono entrati hanno fatto meglio? E grazie… hanno preso il posto di quelli che sono stati fischiati. Certo sono entrati bene, ma l'avessero fatto tutto l'anno...".

"Alcuni giocatori - conclude - hanno dimostrato di non avere la struttura per giocare in Champions. E nemmeno hanno la statura di giocatori per indossare una maglia così pesante davanti a settantamila spettatori".

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