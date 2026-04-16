Paolo Di Canio, raptus in tv: testate al tavolo (e si fa male)

Paolo Di Canio ha perso letteralmente la testa. L'ex calciatore di Lazio e Juve stava commentando il post partita della Champions League negli studi di Sky Sport. Federica Masolin, però, ha deciso di provocarlo scatenato una reazione totalmente inaspettata. "Quando le nostre squadre di Serie A potranno arrivare al livello della Premier League?". Lui le ha prima domandato se intendesse provocarlo o se si trattasse soltanto di un tentativo di intimidazione. O, ancora, se volesse solo farlo intristire. Poi il colpo di scena: Di Canio ha preso più volte a testate il tavolo nello stupore generale di tutti gli ospiti in studio.

"Tu mi hai provocato e io mi spacco la testa", la frase tra le risate della conduttrice e di Fabio Capello, che si era alzato chiedendo "ma cosa hai fatto". Poi l'ex giocatore ha ammesso: "Me so fatto male... me so fatto male davvero". Infine, l'abbraccio tra i due a chiudere un momento surreale ma anche divertente.

La scena ha ricordato a tanti quanto accaduto nella stagione 2016/2017 quando Luciano Spallettti - all'epoca tecnico della Roma - prese a testate il tavolo durante una domanda in conferenza stampa prima di rispondere: "Chi ti ha mandato? Dimmi chi ti ha mandato, dimmi per chi vieni. Cosa vuole dire ambiente? Vuoi tornare a fare la stessa manfrina 'Qui non si può lavorare?'. Mamma mia…”.