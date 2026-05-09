Marc Marquez, schianto terrificante e frattura: il video-choc dell'incidente

Ancora un dramma sportivo, per Marc Marquez. Ancora una caduta, drammatica, nell'ultimo giro della gara sprint a Le Mans della MotoGp. Lo spagnolo della Ducati, fa sapere il team, "dopo una visita medica e una radiografia è stato dichiarato inabile alla gara a causa di una frattura del quinto metatarso del piede destro". Il campione del mondo in carica partirà per Madrid questa notte per sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni, informa sempre Ducati, annunciando che Marquez "non parteciperà nemmeno al Gp di Catalogna della prossima settimana". Per il fuoriclasse spagnolo, l'ennesimo e pesantissimo infortunio di una carriera costellata da guai, dolori e incidenti.

Per quel che riguarda la gara era prevista pioggia, ma sul circuito di Le Mans si vede solo il lampo di Jorge Martin. Partito dall'ottava posizione, lo spagnolo dell'Aprilia vince la Sprint del Gran Premio di Spagna e si avvicina alla vetta della classifica. Sul podio c'è anche l'Italia, con un ritrovato Pecco Bagnaia (partito dalla pole) e Marco Bezzecchi, che vede ridursi a 6 punti il vantaggio in graduatoria rispetto al vincitore odierno. "Avevo faticato in qualifica, ma sapevo di avere un potenziale più alto - le parole di Martin subito dopo la vittoria -. Ho messo tutta la determinazione in partenza e non mi aspettavo di essere davanti subito. Ho spinto come ho sempre fatto, ci riproviamo domani". Sabato a due facce per Bagnaia. Da una parte la pole e un secondo posto che certifica i progressi, dall'altra una partenza che ha fatto perdere, fin dai primi metri, il vantaggio in griglia. "Sto faticando con le partenze quest'anno, non riesco a essere contante - spiega il torinese -. Oggi mi hanno lasciato lì sia Bezzecchi che Marquez per non parlare di Martin". I lati positivi, però, non mancano: "Ci manca ancora qualcosa rispetto all'Aprilia, ma sono felice perché stiamo lavorando".