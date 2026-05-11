Jannik Sinner ingiocabile, Popryn umiliato: il punto "cioccolatino" che fa impazzire Roma

Jannik Sinner accede agli ottavi di finale degli Internazionali. Tutto facile contro l'australiano Alexei Popryn battuto in due set con il punteggio di 6-2 6-0 in un'ora e 6'. Sinner, alla sua tredicesima vittoria consecutiva sulla terra rossa, sfiderà per l'accesso ai quarti l'azzurro Andrea Pellegrino che ha battuto nel sedicesimi lo statunitense Frances Tiafoe. Il numero 1 del mondo raggiunge Novak Djokovic come giocatore ad aver vinto le prime 25 partite ATP Masters 1000 della stagione, dopo che il serbo ha raggiunto questo traguardo nel 2011 (31) e nel 2015 (25). Si tratta della sua 30esima vittoria consecutiva a livello ATP Masters 1000, eguagliando la seconda striscia vincente più lunga nella storia della serie.

"Partita molto solida, sono riuscito a giocare molto bene, vediamo la prossima partita come va, è speciale giocare a Roma. Andare agli ottavi è un buon risultato, sono contento di come ho gestito la partita perché c'era tanto vento", ha commentato Sinner al termine del match. "Sono partito bene anche perché Popyrin aveva messo poche prime in campo. Per noi italiani è un grande onore giocare in casa e più italiani vanno avanti nel torneo e meglio è. Gli ottavi con Pellegrino? Sara la prima volta sia per lui sia per me. E sicuramente avremo un italiano nei quarti", ha aggiunto il numero uno del mondo.