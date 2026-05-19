Jannik Sinner, la telefonata da incubo prima degli Internazionali: "Ero terrorizzato"

Jannik Sinner ha trionfato anche agli Internazionali. Eppure per qualche istante Angelo Binaghi ha temuto il peggio, ossia che il numero uno al mondo rinunciasse a giocare al Foro Italico. Un timore alimentato da una telefonata inaspettata. "Ero terrorizzato - ha ammesso ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1-. Subito dopo la finale di Madrid mi ha chiamato il suo manager, che normalmente mi chiama una volta ogni due anni solo quando ci sono problemi e Jannik non può giocare".

Ad aggiungersi a questo, ha raccontato il presidente della Federazione Italiana Tennis, anche Matteo Berrettini che continuava a dire che "era impossibile che potesse venire, non ce la fa più". Per questo - ha aggiunto - "ero rassegnato". Poi la notizia che invece lo ha rasserenato: Jannik chiedeva solo di posticipare di un giorno il suo esordio, da venerdì a sabato. "In realtà la telefonata pensavo fosse uno scherzo". La sua risposta? "Ti faccio giocare anche sulla Luna, purché venga a Roma".