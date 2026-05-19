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Carlos Alcaraz salta anche Wimbledon: "Non posso gareggiare"

martedì 19 maggio 2026
Carlos Alcaraz salta anche Wimbledon: "Non posso gareggiare"

1' di lettura

Un momento tormentato, oscuro e doloroso per Carlos Alcaraz: il campione spagnolo, infatti, annuncia il suo forfait anche a Wimbledon. Non solo il Roland Garros, ma anche l'erba inglese. Il numero 2 del mondo ha comunicato la decisione sui social, spiegando di non aver ancora recuperato dai problemi fisici che lo stanno condizionando da settimane.

Il tennista di El Palmar, 23 anni, deve a rinunciare sia al torneo del Queen's sia allo Slam londinese, in programma dal 29 giugno. Una scelta dolorosa, presa insieme al suo staff medico dopo aver valutato le condizioni fisiche e i tempi necessari per il recupero.

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"La mia guarigione sta procedendo bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per gareggiare, motivo per cui devo ritirarmi dai tornei sull'erba del Queen's e di Wimbledon", ha scritto Alcaraz nel messaggio postato sui social. Il campione spagnolo ha poi rimarcato il suo rammarico per uno stop che lo terrà lontano da due appuntamenti decisivi della stagione: "Sono due tornei davvero speciali per me e mi mancheranno molto. Continueremo ad allenarci per tornare il prima possibile".

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