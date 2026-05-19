Carlos Alcaraz salta anche Wimbledon: "Non posso gareggiare"

Il tennista di El Palmar, 23 anni, deve a rinunciare sia al torneo del Queen's sia allo Slam londinese, in programma dal 29 giugno . Una scelta dolorosa, presa insieme al suo staff medico dopo aver valutato le condizioni fisiche e i tempi necessari per il recupero.

Un momento tormentato, oscuro e doloroso per Carlos Alcaraz : il campione spagnolo, infatti, annuncia il suo forfait anche a Wimbledon . Non solo il Roland Garros, ma anche l'erba inglese. Il numero 2 del mondo ha comunicato la decisione sui social, spiegando di non aver ancora recuperato dai problemi fisici che lo stanno condizionando da settimane.

"La mia guarigione sta procedendo bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per gareggiare, motivo per cui devo ritirarmi dai tornei sull'erba del Queen's e di Wimbledon", ha scritto Alcaraz nel messaggio postato sui social. Il campione spagnolo ha poi rimarcato il suo rammarico per uno stop che lo terrà lontano da due appuntamenti decisivi della stagione: "Sono due tornei davvero speciali per me e mi mancheranno molto. Continueremo ad allenarci per tornare il prima possibile".