Jannik Sinner? "Perché è un problema": Pegula, parole pesantissime

“Jannik Sinner? È un problema”. Jessica Pegula sorride, ma fino a un certo punto, quando durante il media day del Roland Garros le chiedono come si possa fermare il numero uno del mondo. La tennista americana, tra le protagoniste più attese del torneo femminile dopo un ottimo avvio di stagione, ha speso parole enormi per Sinner, confermando la sensazione che nel circuito ci sia ormai una sorta di timore reverenziale nei confronti del 24enne di Sesto Pusteria.

Pegula, attualmente tra le giocatrici più continue del 2026, ha ammesso senza giri di parole di essere rimasta impressionata dal livello raggiunto da Jannik negli ultimi mesi: “Magari avessi la risposta (sul come battere Sinner, ndr), ma non ce l’ho — ha aggiunto — Penso che però nessuno ce l'abbia perché è molto difficile. Anch'io sono stata spiazzata dal tennis che è stato in grado di esprimere”. Parole che arrivano mentre l’altoatesino si presenta a Parigi forte di una striscia impressionante: sei Masters 1000 consecutivi vinti e nessuna sconfitta da Indian Wells. Numeri che inevitabilmente lo trasformano nel principale favorito per il Roland Garros, soprattutto dopo il forfait di Carlos Alcaraz.