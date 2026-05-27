Roland Garros, Medvedev umiliato pure dalla moglie: "Me ne devo andare?"

Il Roland Garros di Daniil Medvedev finisce subito, e nel modo più imprevedibile possibile. Il russo, ex numero uno del mondo e semifinalista a Roma contro Jannik Sinner appena pochi giorni fa, viene eliminato all’esordio da Adam Walton, numero 97 del ranking Atp, dopo una battaglia di quasi tre ore e mezza chiusa al quinto set. Ma oltre al k.o., a colpire è stato soprattutto il continuo dialogo con il suo box, trasformato a tratti in una sorta di seduta psicologica in diretta.

Al centro della scena ancora una volta Daria, la moglie di Medvedev, presenza fissa accanto al team del russo. Daniil ha alternato momenti di nervosismo, sfoghi e lamentele continue, trovando però dall’altra parte risposte fredde e lucidissime. Dopo essersi lamentato del caldo nel primo set, Daria lo ha subito riportato alla realtà: “Fa caldo per tutti, è dura per tutti. Devi comportarti bene”. E Medvedev, già esasperato dagli errori, ha sbottato: “Se inizio a prendere il campo, mi comporterò bene! Ma che c***zo di out sono questi?”.

La tensione è salita ancora nel terzo set, quando il russo si è infastidito per il silenzio del suo angolo: “A loro non importa niente? Stiamo perdendo!”. La risposta della moglie è stata glaciale: “Che devo fare, me ne devo andare?”.

Nel quarto set, invece, Daria ha provato a trascinarlo fuori dal caos mentale: “Dai! Su ogni palla! Ce la fai, sei forte!”. Ma anche lì Medvedev ha continuato a sfogarsi, arrivando a chiedere ironicamente al box: “Potete dirgli di smetterla di prendere le linee col servizio?”. Immediata la replica della moglie: “In questo game non ha messo dentro nemmeno una prima di servizio finora. Nemmeno una”. Alla fine Walton ha completato l’impresa e Medvedev ha salutato Parigi al primo turno. Chissà, forse il confronto continuerà anche lontano dal campo.