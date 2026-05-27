Alessandra Todde, sì alle armi: lo scontro in tribunale a sinistra

La fabbrica di armi Rwm a Domusnovas, in Sulcis, è diventata simbolo di una contraddizione politica perfetta: la giunta regionale sarda guidata dalla 5 Stelle Alessandra Todde, che aveva rallentato l’ampliamento dello stabilimento tedesco evocando dubbi etici e ambientali, oggi è schierata al Tar contro i pacifisti.

La partita si gioca davanti ai giudici amministrativi: Italia Nostra insieme al Comitato per la riconversione, Usb A Foras e Movimento Nonviolento, ha chiesto la sospensione del decreto con cui il governo Meloni ha nominato una commissaria straordinaria, Orsola Reillo. È stata lei a sbloccare una procedura impantanata tra ricorsi e valutazioni ambientali, concedendo l’autorizzazione al raddoppio degli impianti di RWM che producono bombe e droni nel Sulcis. Sull’ultima iniziativa di Italia Nostra, la Regione non si è limitata a restare neutrale: attraverso l’Avvocatura ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che non esistano basi giuridiche né un danno imminente da giustificare la sospensione. Per la Sardegna, il ricorso è infondato.