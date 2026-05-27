Libero logo
Comunali
Terremoto Milan
Andrea Sempio
Jannik Sinner
Iran

Milan e Rafa Leao, voci sul più inatteso dei ribaltoni

di Lorenzo Pastugliamercoledì 27 maggio 2026
Milan e Rafa Leao, voci sul più inatteso dei ribaltoni

2' di lettura

A San Siro, domenica sera, potrebbe essersi chiuso un pezzo di storia del calcio. Luka Modric ha lasciato il campo con il volto scavato, la mascherina stretta in mano e quello sguardo di chi forse ha appena capito che il tempo non aspetta nessuno. L’ultimo pallone della sua partita — e magari della sua carriera nei club — è stata quella punizione al 95’, finita in area senza trovare il tocco giusto. Se fosse entrata, forse oggi il Milan parlerebbe ancora di Champions. Invece è arrivata la sconfitta col Cagliari e, insieme, la sensazione di un addio sempre più vicino.

Il croato, che a settembre compirà 41 anni, aveva stretto i denti per esserci fino alla fine. Dopo la frattura allo zigomo rimediata contro la Juve era tornato in tempi record, deciso a regalarsi un’ultima stagione europea da protagonista. La Champions, del resto, è casa sua: sei volte vincitore, nessuno come lui. E proprio per questo l’eliminazione pesa ancora di più, secondo La Gazzetta dello Sport. Perché Modric, in questi mesi, aveva più volte ribadito il suo desiderio: “Voglio alzare un trofeo con il Milan”. Senza coppe e con un progetto tecnico tutto da ricostruire, però, gli stimoli rischiano di cambiare.

Milan, "rissa tra Allegri e Ibrahimovic al ristorante": come è crollato tutto

Forse il disastroso finale di stagione del Milan nasce in un luogo e in un momento preciso: un ristorante di Milano, tea...

A pesare su un suo ritiro c’è anche il rapporto con Massimiliano Allegri, che per lui contava molto. Tra i due era nato subito feeling e il croato vedeva nel tecnico livornese una garanzia per restare competitivo. Con l’esonero di Max, uno dei riferimenti più forti della sua esperienza rossonera è venuto meno. Il club spera ancora di convincerlo a restare, sfruttando l’opzione per un altro anno, ma la sensazione è che il Mondiale possa trasformarsi nel suo ultimo viaggio. 

Milan, "contatto diretto": nuovo mister, il nome che prende quota

Il Milan guarda avanti, al dopo Massimiliano Allegri. A Casa Milan si stanno già muovendo per non farsi trovare i...

Diversa invece la situazione di Rafael Leao. Il portoghese, nonostante le tante voci di mercato, non sembra intenzionato a lasciare Milano. Il Galatasaray si è mosso concretamente, pronto a offrirgli un ingaggio pesantissimo, ma Rafa avrebbe già fatto sapere a Zlatan Ibrahimovic di voler continuare in rossonero. Reduce da una stagione complicata, tra problemi fisici e contestazioni di San Siro, Leao vuole riprendersi il Milan. Anche se, a quel punto, la decisione finale potrebbe spettare al club, che per 40-50 milioni potrebbe cederlo.

tag
rafael leao
milan

Il prescelto Andoni Iraola "verso il no al Milan". Il motivo? Umiliante

C'era una volta il Diavolo Milan, "rissa tra Allegri e Ibrahimovic al ristorante": come è crollato tutto

Annozero rossonero Milan. il nuovo mister dopo il terremoto: 5 nomi in lizza (e il preferito di Ibra)

ti potrebbero interessare

Jannik Sinner? Una domanda e... resta senza parole

Jannik Sinner? Una domanda e... resta senza parole

Roland Garros, Medvedev umiliato pure dalla moglie: "Me ne devo andare?"

Roland Garros, Medvedev umiliato pure dalla moglie: "Me ne devo andare?"

Lorenzo Pastuglia
Carlos Alcaraz spiazza tutti, nuovo look: come si ripresenta dopo l'infortunio

Carlos Alcaraz spiazza tutti, nuovo look: come si ripresenta dopo l'infortunio

Lorenzo Pastuglia
Andoni Iraola "verso il no al Milan". Il motivo? Umiliante

Andoni Iraola "verso il no al Milan". Il motivo? Umiliante