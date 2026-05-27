Milan e Rafa Leao, voci sul più inatteso dei ribaltoni

A San Siro, domenica sera, potrebbe essersi chiuso un pezzo di storia del calcio. Luka Modric ha lasciato il campo con il volto scavato, la mascherina stretta in mano e quello sguardo di chi forse ha appena capito che il tempo non aspetta nessuno. L’ultimo pallone della sua partita — e magari della sua carriera nei club — è stata quella punizione al 95’, finita in area senza trovare il tocco giusto. Se fosse entrata, forse oggi il Milan parlerebbe ancora di Champions. Invece è arrivata la sconfitta col Cagliari e, insieme, la sensazione di un addio sempre più vicino.

Il croato, che a settembre compirà 41 anni, aveva stretto i denti per esserci fino alla fine. Dopo la frattura allo zigomo rimediata contro la Juve era tornato in tempi record, deciso a regalarsi un’ultima stagione europea da protagonista. La Champions, del resto, è casa sua: sei volte vincitore, nessuno come lui. E proprio per questo l’eliminazione pesa ancora di più, secondo La Gazzetta dello Sport. Perché Modric, in questi mesi, aveva più volte ribadito il suo desiderio: “Voglio alzare un trofeo con il Milan”. Senza coppe e con un progetto tecnico tutto da ricostruire, però, gli stimoli rischiano di cambiare.