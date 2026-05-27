Carlos Alcaraz spiazza tutti, nuovo look: come si ripresenta dopo l'infortunio

Carlos Alcaraz è tornato a parlare dopo settimane di silenzio e riabilitazione. Lo spagnolo, fermato da un infortunio al polso che lo ha costretto a saltare Roland Garros e Wimbledon, si è mostrato al Princesa de Girona CongresFest di Murcia con un look diverso, capelli più lunghi e soprattutto nuove consapevolezze maturate lontano dal campo.

Il numero due del mondo ha raccontato quanto sia difficile vivere il circuito da spettatore: “Da casa, guardo i risultati, vedo i miei avversari competere, i tornei a cui vorrei partecipare ma non posso — ha detto — Ma, alla fine, tutto accade per una ragione. Credo sia il destino, e che la vita mi riserverà qualcosa di speciale al mio ritorno, qualcosa di bello, spero”.

The message from Carlos Alcaraz to young people



"Think big, dream big, go for it with passion" pic.twitter.com/eowvvkd1NF — Alcaraz Updates (@alcarazzupdates) May 26, 2026

L’assenza forzata, però, gli ha insegnato anche qualcosa. Alcaraz ha spiegato come oggi guardi al tennis e alla crescita personale in modo diverso rispetto agli inizi: “Quando avevo 14 anni, non avevo pazienza — ha aggiunto — Volevo tutto e subito, volevo sempre vincere, ma la cosa bella è il percorso”.

La motivazione non è mai mancata, nemmeno nei giorni più complicati della riabilitazione: “Nel mio caso, ciò che mi motiva è andare ogni giorno al campo da tennis o in palestra con un entusiasmo travolgente, cercando di dare il massimo per migliorare e vedere i risultati sul campo. Sono grato alla persona che ero 6 o 7 anni fa per aver fatto tutto il possibile ogni giorno”.

Infine il ringraziamento più sentito, rivolto alla famiglia — “Mi hanno sempre lasciato la scelta, e questo mi ha aiutato molto a continuare a divertirmi” — e ai giovani, quasi un manifesto personale: “Pensate in grande, sognate in grande, lanciatevi con entusiasmo e godetevi il percorso — ha concluso — Qualunque cosa accada, che abbiate successo o meno”.