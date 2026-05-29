Sinner nell'incubo, l'urlo a Vagnozzi: "Mi lasci solo?"

"Rilassati, inizia a pensare al quinto". Siamo nel quarto set, il risultato vede Jannik Sinner in vantaggio 2 set a 1 su Juan Manuel Cerundolo ma l'argentino è sul 5-1. Soprattutto, l'italiano, numero 1 al mondo, sa che il Roland Garros gli sta scivolando via tra le mani. La rimonta dell'avversario, decisamente asfaltato nei primi due set, appare a tutti come scontata: Jannik è piegato in due dal dolore, un malessere fortissimo, stomaco e conati di vomito, lo ha fermato a un punto dalla vittoria, sul 5-1 nel terzo set.
Una beffa atroce a cui ha provato a opporsi il suo coach Simone Vagnozzi, che lo rincuora, lo incita a non mollare, prova a farlo stare tranquillo. Sinner sembra però non essere già più dentro la partita. Continua per onor di firma, ma non gioca più. Vagnozzi, dagli spalti, urla. Gli dà consigli. A un certo punto, nel pieno della crisi fisica ed emotiva, Jannik gli chiede una tregua, quasi supplicandolo:"Puoi lasciarmi un attimo solo? Un attimo solo", urlato all'allenatore, che torna a sedersi.
Roland Garros, dramma-Sinner: era fatta. Poi ancora malore e vomito: crolla con Cerundolo, è fuoriUna nuova drammatica pagina nella carriera di Jannik Sinner: al secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerun...
Al quinto set Sinner ci arriva, ma è semplicemente un calvario: come il quarto, anche il tiebreak finisce con il punteggio di 6-1. Intanto, su X, gli appassionati si scatenano: "La calma di Cahill e il terrore di Vagnozzi", "Vagnozzi e Cahill, ma perché non gli dite di smettere???", "Che c***ne Vagnozzi! Quello sta male e lui gli dice di pensare positivo! Ma al team interessa la salute di Sinner o solo i soldi?!".
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Alla fine, anche Cerundolo sembra quasi scusarsi con Jannik: "Non riuscivo a vincere più di tre game, sono stato fortunato e mi dispiace per Jannik. Non so cosa sia successo, se il caldo o i crampi, spero possa recuperare rapidamente perché merita di vincere tanti altri Slam". Non lo farà quest'anno al Roland Garros, l'obiettivo dichiarato della stagione e l'unico Slam che mancava per completare il Career Grand Slam. L'anno scorso fu un'altra delusione fortissima, la sconfitta in finale contro Carlos Alcaraz dopo essere stato anche in quel caso a pochi centimetri dal trionfo. Stavolta però fa più male, perché a stoppare Jannik anzitempo è stato il caldo, il sole parigini, il suo fisico che ogni tanto presenta il conto, dopo la bellezza di 30 partite vinte consecutive.
Annunciata l'assenza nell'Atp 500 Halle, Sinner tornerà in campo direttamente a Wimbledon, dove sarà chiamato alla difesa del titolo vinto nel 2025. Nella speranza di aver resettato tutto, a cominciare dalla mente.