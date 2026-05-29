Sinner nell'incubo, l'urlo a Vagnozzi: "Mi lasci solo?"

"Rilassati, inizia a pensare al quinto". Siamo nel quarto set, il risultato vede Jannik Sinner in vantaggio 2 set a 1 su Juan Manuel Cerundolo ma l'argentino è sul 5-1. Soprattutto, l'italiano, numero 1 al mondo, sa che il Roland Garros gli sta scivolando via tra le mani. La rimonta dell'avversario, decisamente asfaltato nei primi due set, appare a tutti come scontata: Jannik è piegato in due dal dolore, un malessere fortissimo, stomaco e conati di vomito, lo ha fermato a un punto dalla vittoria, sul 5-1 nel terzo set. Una beffa atroce a cui ha provato a opporsi il suo coach Simone Vagnozzi, che lo rincuora, lo incita a non mollare, prova a farlo stare tranquillo. Sinner sembra però non essere già più dentro la partita. Continua per onor di firma, ma non gioca più. Vagnozzi, dagli spalti, urla. Gli dà consigli. A un certo punto, nel pieno della crisi fisica ed emotiva, Jannik gli chiede una tregua, quasi supplicandolo:"Puoi lasciarmi un attimo solo? Un attimo solo", urlato all'allenatore, che torna a sedersi.

Roland Garros, dramma-Sinner: era fatta. Poi ancora malore e vomito: crolla con Cerundolo, è fuori Una nuova drammatica pagina nella carriera di Jannik Sinner: al secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerun...

Al quinto set Sinner ci arriva, ma è semplicemente un calvario: come il quarto, anche il tiebreak finisce con il punteggio di 6-1. Intanto, su X, gli appassionati si scatenano: "La calma di Cahill e il terrore di Vagnozzi", "Vagnozzi e Cahill, ma perché non gli dite di smettere???", "Che c***ne Vagnozzi! Quello sta male e lui gli dice di pensare positivo! Ma al team interessa la salute di Sinner o solo i soldi?!".

Mensik collassa in campo e nessuno se ne accorge: choc al Roland Garros Più che una partita di tennis, è stata una vera prova di sopravvivenza. Jakub Mensik e Mariano Navone hann...