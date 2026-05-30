Flavio Cobolli liquida Tien: ora al Roland Garros nessun sogno è proibito

Flavio Cobolli continua a stupire al Roland Garros e conquista per la prima volta in carriera l'accesso agli ottavi di finale dello Slam parigino. Il tennista romano, numero 10 del seeding, supera con autorità lo statunitense Learner Tien e si garantisce un posto nella seconda settimana del torneo senza aver ceduto nemmeno un set. E ora senza Sinner, Alcaraz e Djokovic, ogni sogno è concesso.

Sul prestigioso Philippe-Chatrier, l'azzurro offre una prestazione solida e convincente, imponendosi con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3 in appena un'ora e 46 minuti. Dopo aver eliminato Andrea Pellegrino e Wu nei turni precedenti, Cobolli conferma il suo eccellente stato di forma anche contro il giovane mancino americano, controllando il match dall'inizio alla fine.

Al termine dell'incontro, il romano ha espresso tutta la propria soddisfazione: "Ho tanti amici qui a sostenermi ed è bello vincere davanti a loro. Sono molto felice della mia performance e del modo in cui ho vinto. Complimenti anche a Learner (ndr.), ha giocato due partite incredibile e forse oggi era un po' stanco. Avevo perso contro di lui a Pechino, ma oggi si giocava su terra, che è la superficie dove sono cresciuto".

Per Cobolli si tratta di un traguardo storico a Parigi, ma il cammino non è ancora finito. Agli ottavi sfiderà infatti Zachary Svajda, altro statunitense in grande fiducia dopo la vittoria ottenuta in cinque set contro l'argentino Francisco Cerundolo. In palio ci sarà un posto nei quarti di finale del torneo.