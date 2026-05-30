Jannik Sinner perde, Fabio Fazio deraglia: colpa del cambiamento climatico

Sugli spalti del Philippe-Chatrier, ad assistere al dramma sportivo di Jannik Sinner, c'era anche Fabio Fazio. Immagini dolorose, per tutti: il ragazzo di San Candido a un passo da una semplice vittoria che crolla, non fa più un punto. Mancava un game soltanto alla vittoria e finisce col perdere la partita, travolto da un malore misterioso su cui, ora, è determinato a indagare a fondo. "È stato uno choc. Un match senza alcun senso. Fino al 5-1 del terzo set non c’è stata storia, Sinner colpiva con una potenza unica: non lo avevo mai visto dal vivo, ero lì con Warner Bros, è stato sorprendente vederlo giocare da così vicino. È davvero un gigante. L’epilogo è stato crudele", commenta Fabio Fazio, intervistato dal Corriere della Sera.

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Sotto accusa c'è anche... il caldo. Già, perché il Roland Garros, a causa della cupola di calore che ha colpito l'Europa in questi giorni, si sta giocando in condizioni impervie. Faceva davvero così caldo?, chiedono a Fazio. "Eravamo seduti ed eravamo fradici di sudore, cotti. La temperatura era decisamente superiore ai 30 gradi. Dopodiché, mi pare evidente che gli sia successo qualcosa a livello fisico", ammette il conduttore di Che tempo che fa.

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Non a caso, Sinner nel post-partita non ha puntato il dito contro le temperature, ha ammesso che dietro al suo crollo c'era qualcosa di differente, qualcosa da comprendere. Circostanza che viene ricordata a Fazio, il quale però tira dritto per la sua strada: "Ma non si può giocare a mezzogiorno con quel caldo. Perché ci si ferma per pioggia e non per il caldo? In estate nessun tennista amatoriale gioca a mezzogiorno, perché il numero 1 sì? A quell’ora farei giocare solo chi nega il cambiamento climatico", conclude Fabio Fazio con stoccata ambientalista, con un riferimento al cambiamento climatico e a chi lo nega che, oggettivamente, lascia il tempo che trova.