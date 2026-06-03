Spalletti, lo sfregio di Comolli: il retroscena su Vlahovic, viene giù la Juve

Era nell'aria, ma ora è ufficiale. Le strade di Dusan Vlahovic e della Juventus si dividono, una volta per tutte. Alla Continassa è andato in scena il vertice definitivo tra la dirigenza bianconera e il numero 9 serbo. Il nodo, oltre l'ingaggio e la grana Europa League, era rappresentato dalle famose commissioni agli agenti. La spesa, però, non ha convinto il ceo Damien Comolli che ha dato il benservito all'ex Fiorentina. Ora il centravanti si svincolerà a parametro zero. E sarà libero di trattare con altre squadre senza che queste contattino anche la Vecchia Signora.

Ma l'addio a Vlahovic potrebbe rappresentare l'ennesimo punto di scontro tra l'ad francese e Luciano Spalletti. I rapporti tra i due sono ai minimi storici. Il motivo? Il tecnico toscano aveva chiesto più volte alla dirigenza bianconera di trattenere il serbo per la prossima stagione, visto che gli acquisti arrivati nel corso dell'ultima sessione estiva non lo avevano convinto. Un concetto ribadito per diversi mesi fino al termine della passata stagione.