Libero logo
Legge Elettorale
Scandalo Conte-Covid
Mondiali 2026
Sigfrido Ranucci

Juventus, il blitz di Ricky Massara: così ha soffiato Celik alla Roma

di Lorenzo Pastugliavenerdì 17 luglio 2026
Juventus, il blitz di Ricky Massara: così ha soffiato Celik alla Roma

2' di lettura

Colpo a sorpresa della Juventus, che piazza uno dei blitz più inattesi dell'estate e soffia Zeki Celik alla Roma. Il difensore turco, svincolato dopo l'esperienza in giallorosso, sembrava destinato a rinnovare con il club capitolino, dove era già stato raggiunto un accordo verbale. Invece, nelle ultime ore, è arrivata l’accelerazione bianconera. La firma è giunta direttamente alla Continassa dopo visite mediche organizzate nel massimo riserbo al J Medical, con un ingresso riservato dall'Allianz Stadium per evitare occhi indiscreti. Celik ha sottoscritto un contratto triennale da circa 4 milioni di euro a stagione bonus compresi, mentre la Juventus ha versato anche un milione di euro di commissioni.

L'operazione regala a Luciano Spalletti un rinforzo importante sulla corsia destra. Reduce da una stagione con 45 presenze, un gol e quattro assist, il 29enne porta esperienza e duttilità, visto che con Gian Piero Gasperini è stato impiegato anche come braccetto nella difesa a tre. Dietro il colpo c'è anche una strategia di mercato. La Juventus deve alleggerire i conti dopo la mancata qualificazione in Champions League e non esclude una cessione pesante. Pierre Kalulu, insieme a Francisco Conceição, è tra i giocatori maggiormente seguiti sul mercato europeo e l'arrivo di Celik permette al club di avere già pronto un sostituto in caso di offerte irrinunciabili.

Juventus, i tifosi a Spalletti: "Finché sei in tempo scappa"

La stagione della Juventus rischia di iniziare com'era terminata lo scorso anno. La squadra agli ordini di Luciano S...

Determinante anche il lavoro di Ricky Massara. L'ex dirigente della Roma, oggi alla guida dell'area sportiva bianconera, conosceva bene il giocatore e ha ribaltato una trattativa che sembrava chiusa a favore dei giallorossi, convincendo Celik a cambiare destinazione all'ultimo momento. Per la Juventus si tratta del secondo acquisto in pochi giorni dopo Jeff Ekhator e del terzo calciatore turco della sua storia, dopo Merih Demiral e Kenan Yildiz. Un altro tassello per rilanciare una squadra chiamata a tornare protagonista.

Frank Kessié, la Juve si gioca tutto: l'affare è quasi chiuso

La notizia migliore per la Juventus arriva dal Sassuolo, che ha venduto Tarik Muharemovic (23 anni) al Leeds per 40 mili...
tag
juventus
calciomercato

Corte Ue Agnelli e Arrivabene vincono il ricorso alla Corte Ue: terremoto per la giustizia sportiva italiana

Estate bollente Milan su Phil Foden, clamoroso: la chiave per strapparlo al City

Il mercato non decolla Frank Kessié, la Juve si gioca tutto: l'affare è quasi chiuso

ti potrebbero interessare

Jannik Sinner, Alexander Bublik vuota il sacco: "Noi tennisti ci siamo arresi"

Jannik Sinner, Alexander Bublik vuota il sacco: "Noi tennisti ci siamo arresi"

Redazione
Mondiali 2026, Falkland? Clamoroso: chi vogliono cacciare gi inglesi

Mondiali 2026, Falkland? Clamoroso: chi vogliono cacciare gi inglesi

Lorenzo Pastuglia
Lewis Hamilton "non vincerà il Mondiale con la Ferrari": chi lo gela

Lewis Hamilton "non vincerà il Mondiale con la Ferrari": chi lo gela

Lorenzo Pastuglia
Adani, la profezia di Amedeo Goria: "Dovrebbe darsi una calmata, come finirà"

Adani, la profezia di Amedeo Goria: "Dovrebbe darsi una calmata, come finirà"

Lorenzo Pastuglia