Juventus, il blitz di Ricky Massara: così ha soffiato Celik alla Roma

Colpo a sorpresa della Juventus, che piazza uno dei blitz più inattesi dell'estate e soffia Zeki Celik alla Roma. Il difensore turco, svincolato dopo l'esperienza in giallorosso, sembrava destinato a rinnovare con il club capitolino, dove era già stato raggiunto un accordo verbale. Invece, nelle ultime ore, è arrivata l’accelerazione bianconera. La firma è giunta direttamente alla Continassa dopo visite mediche organizzate nel massimo riserbo al J Medical, con un ingresso riservato dall'Allianz Stadium per evitare occhi indiscreti. Celik ha sottoscritto un contratto triennale da circa 4 milioni di euro a stagione bonus compresi, mentre la Juventus ha versato anche un milione di euro di commissioni.

L'operazione regala a Luciano Spalletti un rinforzo importante sulla corsia destra. Reduce da una stagione con 45 presenze, un gol e quattro assist, il 29enne porta esperienza e duttilità, visto che con Gian Piero Gasperini è stato impiegato anche come braccetto nella difesa a tre. Dietro il colpo c'è anche una strategia di mercato. La Juventus deve alleggerire i conti dopo la mancata qualificazione in Champions League e non esclude una cessione pesante. Pierre Kalulu, insieme a Francisco Conceição, è tra i giocatori maggiormente seguiti sul mercato europeo e l'arrivo di Celik permette al club di avere già pronto un sostituto in caso di offerte irrinunciabili.