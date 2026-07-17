Juventus, il blitz di Ricky Massara: così ha soffiato Celik alla Roma

Colpo a sorpresa della Juventus, che piazza uno dei blitz più inattesi dell'estate e soffia Zeki Celik alla Roma. Il difensore turco, svincolato dopo l'esperienza in giallorosso, sembrava destinato a rinnovare con il club capitolino, dove era già stato raggiunto un accordo verbale. Invece, nelle ultime ore, è arrivata l’accelerazione bianconera. La firma è giunta direttamente alla Continassa dopo visite mediche organizzate nel massimo riserbo al J Medical, con un ingresso riservato dall'Allianz Stadium per evitare occhi indiscreti. Celik ha sottoscritto un contratto triennale da circa 4 milioni di euro a stagione bonus compresi, mentre la Juventus ha versato anche un milione di euro di commissioni.
L'operazione regala a Luciano Spalletti un rinforzo importante sulla corsia destra. Reduce da una stagione con 45 presenze, un gol e quattro assist, il 29enne porta esperienza e duttilità, visto che con Gian Piero Gasperini è stato impiegato anche come braccetto nella difesa a tre. Dietro il colpo c'è anche una strategia di mercato. La Juventus deve alleggerire i conti dopo la mancata qualificazione in Champions League e non esclude una cessione pesante. Pierre Kalulu, insieme a Francisco Conceição, è tra i giocatori maggiormente seguiti sul mercato europeo e l'arrivo di Celik permette al club di avere già pronto un sostituto in caso di offerte irrinunciabili.
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Determinante anche il lavoro di Ricky Massara. L'ex dirigente della Roma, oggi alla guida dell'area sportiva bianconera, conosceva bene il giocatore e ha ribaltato una trattativa che sembrava chiusa a favore dei giallorossi, convincendo Celik a cambiare destinazione all'ultimo momento. Per la Juventus si tratta del secondo acquisto in pochi giorni dopo Jeff Ekhator e del terzo calciatore turco della sua storia, dopo Merih Demiral e Kenan Yildiz. Un altro tassello per rilanciare una squadra chiamata a tornare protagonista.