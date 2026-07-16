Frank Kessié, la Juve si gioca tutto: l'affare è quasi chiuso

La notizia migliore per la Juventus arriva dal Sassuolo, che ha venduto Tarik Muharemovic (23 anni) al Leeds per 40 milioni. Ciò significa che i bianconeri, in quanto possessori del 50% sulla rivendita, incasseranno 20 preziosissimi milioni per finanziare il proprio mercato. Non è infatti un caso che la Signora sia pronta ad alzare l’offerta per Franck Kessié (29), svincolato di lusso dopo gli anni in Arabia Saudita: per l’ex Milan la proposta dovrebbe superare i 4 milioni a stagione. Inoltre la Juventus non molla Randal Kolo Muani (27): le richieste del Psg sono considerate sempre troppo elevate, ma stavolta i bianconeri potrebbero spingersi un po’ più in alto con il prezzo.

Notizie importanti arrivano poi dalla Capitale, dove la Roma ha chiuso gli accordi per i rinnovi contrattuali di Gianluca Mancini (30) e Bryan Cristante (31). Di conseguenza il difensore non rientra più tra gli obiettivi dell’Inter. Resta ancora in sospeso la situazione di Lorenzo Pellegrini (29), che ufficialmente è svincolato da oltre due settimane. Inoltre il club giallorosso continua a lavorare per l’esterno offensivo sinistro, che per Gasperini è la priorità: c’è stato un incontro con gli agenti di Crysencio Summerville (24), ma il nodo resta la valutazione alta del West Ham nonostante la retrocessione in Championship.