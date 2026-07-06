Mondiali 2026, lo sfregio del Wsj all'Italia: "La peggior estate di sempre"

Il Mondiale è ormai nella fase cruciale e molti turisti a Roma vorrebbero vedere le partite della propria Nazionale, ma spesso e volentieri non ci riescono. Il motivo? Nei bar e nei ristoranti della capitale - come scrive il Wall Street Journal - i televisori restano spenti al contrario di quanto accade nel resto dell'anno quando è possibile guardare sia le partite della Serie A, della Champions League e anche della Premier League. In quei pochi bar della Capitale dove si trovano televisori accesi sintonizzati sui Mondiali di calcio - sintetizza il quotidiano americano - sono solo i turisti a guardare le partite a riprova di un certo disinteresse da parte dei tifosi italiani evidentemente condizionati dall'assenza dell'Italia per la terza volta consecutiva, ovvero da ben 12 anni.

"Gli italiani - ironizza il quotidiano economico americano - stanno vivendo la peggiore estate di sempre. Sconfitta ai Mondiali e caldo torrido". "A volte, sento un barlume di curiosità e mi chiedo cosa stia succedendo ai Mondiali - afferma Saverio Massi Benedetti, gestore di fondi e appassionato tifoso della Roma intervistato dal Wsj - Così cerco su Google 'Mondiali 2026', ma appena si carica la pagina, la scintilla di interesse si spegne già dentro di me".