Flavio Cobolli fa impazzire l'Italia: il colpo pazzesco che affonda Auger-Aliassame

Flavio Cobolli vola in semifinale al Roland Garros 2026. Il tennista romano - decima testa di serie del tabellone - elimina in rimonta Felix Auger-Aliassime e conquista la prima semifinale Slam della carriera. 4-6 6-4 6-4 6-4, in tre ore e 24 minuti di gioco, il punteggio in favore del 24enne azzurro, che batte per la terza volta in tre confronti Aliassime e venerdi' si giochera' un posto in finale con il vincente della sfida tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. L'Italia ha cosi' la certezza di avere un giocatore in campo nella finale di domenica: sara' la 14esima finale Major con un italiano presente, la prima dal 2021 (Wimbledon Berrettini-Djokovic) con protagonista un azzurro diverso da Jannik Sinner.

"Sono state due partite diverse, all'inizio c'era molto vento ed era difficile giocare. Mi sono detto lotta, avevo la sensazione che era la chance della mia vita e ce l'ho fatta. Ora manca un pezzettino", afferma un Flavio Cobolli è al settimo cielo dopo essersi qualificato per la prima volta ad una semifinale Slam, al Roland Garros. "Ora Berrettini o Arnaldi in semifinale? Ora vado a cena con i miei amici e poi - dice l'azzurro - vado a dormire. So che ci sarà un Matteo in semifinale con me, in bocca al lupo ad entrambi. Spero si godranno la partita. E' la migliore settimana della mia vita, dovrò lottare ancora".