Cobolli-Frey, esplode il caso-champagne a Wimbledon: partita interrotta

Più che un quarto di finale di Wimbledon, a tratti è sembrato un ricevimento all'aperto. Tra un punto e l'altro, sugli spalti del Centrale, continuavano a saltare i tappi delle bottiglie di champagne, tanto da costringere l'arbitro Arnaud Gabas a interrompere il gioco con un richiamo destinato a diventare virale. Sul campo Arthur Fery stava prendendo il sopravvento su Flavio Cobolli, fino a conquistare la semifinale davanti alla Regina Camilla, ma fuori dal rettangolo di gioco il rumore dei brindisi stava infastidendo giocatori e ufficiali di gara.

Il momento più particolare è arrivato nel primo set, sul 5-4 in favore del britannico e con Cobolli al servizio sul 30-30. Dopo l'ennesimo "botto" proveniente dagli spalti, il giudice di sedia francese ha preso il microfono e, con il classico aplomb britannico, ha invitato il pubblico a collaborare: "Signori e signore godetevi i vostri brindisi, ma per favore aspettate la fine del punto per stappare il vostro champagne”.

L'appello, però, non è bastato. Poco dopo altri tappi hanno interrotto il silenzio del Centrale, costringendo Gabas a ripetere il richiamo in almeno un altro paio di occasioni. Una situazione che ha irritato ulteriormente Cobolli, già in difficoltà contro un Fery particolarmente ispirato.

L'episodio ha fatto rapidamente il giro dei social, anche perché scene del genere sono piuttosto rare a Wimbledon, il torneo che più di ogni altro custodisce le tradizioni del tennis. E proprio nel giorno della presenza della Regina Camilla, il protocollo è stato rotto da un pubblico decisamente più festaiolo del solito. Alla fine a sorridere è stato Fery, che ha centrato la qualificazione alle semifinali. Ma una parte dello spettacolo, questa volta, è arrivata anche dalle tribune, dove lo champagne ha rischiato di rubare la scena alle racchette.