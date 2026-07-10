Santoro avverte Sinner: "Djokovic un mostro. Se ami il tennis...". Cambiato il vento?

Per l'ex campione francese, infatti, il presente ha già due protagonisti di primo piano e il futuro potrebbe regalare uno scenario impensabile fino a pochi anni fa: ”Adoro il gioco di Cobolli, ho ancora negli occhi un suo dritto incredibile nella finale di Parigi con Zverev . Quel ragazzo è bello a vedersi, è gentile, completo, dinamico, ha personalità: porta qualcosa di positivo al nostro sport, tutte le volte che scende in campo". Per questo la sconfitta contro Arthur Fery lo ha sorpreso: ”È giovane, avrà tempo per rifarsi. Pensavo che qui a Wimbledon sarebbe andato molto lontano. Arriverà il giorno con due italiani in finale in uno Slam, perché no?".

La profezia è già fatta: "Un giorno vedremo una finale Slam tutta italiana". A dirlo a La Repubblica è Fabrice Santoro , uno che di tennis se ne intende e che, nonostante l'eliminazione di Flavio Cobolli a Wimbledon , continua a guardare con grande fiducia al movimento azzurro.

Il presente, però, si chiama soprattutto Jannik Sinner, atteso dalla semifinale contro Novak Djokovic. Anche su di lui Santoro spende parole di grande ammirazione: "Tutte le volte che guardo Jannik, resto affascinato — ha aggiunto nell’intervista al quotidiano romano — ha talento, è un grande lavoratore, al tempo stesso umile, educato, onesto. Quando gioca, quello che mi impressiona di più è l'incredibile velocità di esecuzione dei suoi colpi. Sembra che per lui la rete non esista, gli unici ostacoli sono la larghezza e la lunghezza del campo".

Secondo il francese, Sinner ha ormai assorbito anche la delusione del Roland Garros: "Quello che ha vissuto due mesi fa a Parigi è stato difficile. Ma l'anno scorso, la sconfitta con Alcaraz, è stata drammatica. Eppure subito dopo aveva vinto a Wimbledon. Per me resta il grandissimo favorito”. Il cammino verso la finale passa però da Djokovic, che arriva dopo la maratona di oltre cinque ore nei quarti. Per Santoro il serbo resta un fenomeno assoluto: "Un mostro — ha detto ancora — Uno che a quell'età potrebbe fare come me e presentarsi qui per divertirsi con le vecchie glorie. Invece continua ad avere un desiderio di superare i propri limiti che fa paura". E sulla sua quindicesima semifinale ai Championships aggiunge: "Ci sono giocatori importanti che non si sono neanche iscritti 15 volte a Wimbledon. Lui potrebbe vincere per l'ottava volta".