Italia “abbandonata” dagli italiani: ascolti al minimo

L’Italia sperimentale di Silvio Baldini non ha scaldato i cuori degli spettatori azzurri. L’amichevole in Lussemburgo è stata vista soltanto da 3.995 milioni di persone, pari al 21.7% di share su Rai 1. Praticamente una delle partite meno viste della Nazionale negli ultimi tempi, nonostante fossero tanti gli elementi di curiosità. Il ct ad interim ha infatti scelto di convocare esclusivamente giovani talenti, fatta eccezione per il capitano Gianluigi Donnarumma, che ci ha tenuto a metterci la faccia dopo la debacle in Bosnia e a fare da chioccia a questo gruppo inedito. In Lussemburgo si è visto un Pio Esposito in grande spolvero, capace di segnare il quarto gol in azzurro a nemmeno 21 anni: prima di lui solo Meazza e Rivera erano riusciti a raggiungere un simile traguardo. Al di là della rete che ha deciso la sfida, il centravanti interista si è messo in mostra per personalità e qualità delle giocate.

L’occasione è stata ottima anche per vedere finalmente in Nazionale maggiore i vari Koleosho, Bartesaghi, Favasuli; tutti autori di prestazioni incoraggianti. Negli ultimi minuti è entrato in campo anche il 18enne Inacio, presente e futuro del Borussia Dortmund e, si spera, anche dell’Italia. Era importante farlo esordire in Nazionale per evitare che il Brasile potesse tentarlo, nonostante Inacio sia un pilastro delle Under azzurre. Chissà se in Grecia ci sarà modo di vederlo in campo per più tempo.

Di certo domenica non ci sarà Palestra, che ha lasciato i compagni a causa di un problema fisico. Baldini non ha ritenuto necessario convocare un sostituto per l’amichevole che si disputerà il 7 giugno (ore 21, diretta Rai 1) al Pankritio Stadium di Heraklion, sull’isola di Creta. Ieri gli azzurri sono rientrati a Coverciano e nel pomeriggio hanno anche svolto una seduta di allenamento a porte chiuse in vista della seconda e ultima amichevole ai comandi del ct Baldini.