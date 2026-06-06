Mondiali, calciatori norvegesi vestiti da vichinghi? “Fascisti sciovinisti”: insulti gratuiti

«Figo vero?». Il difensore della Norvegia, David Møller Wolfe, commenta così trucco e parrucco che la federazione della nazione scandinava ha pensato per una sessione di fotografie, in vista dei Mondiali di calcio, per i propri giocatori. Ovvero? La vestizione da vichinghi e i successivi scatti su una spiaggia di Oslo. Eccoli, quindi, Leo Østigård, Antonio Nusa, Kristian Thorstvedt, Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth e soci mettersi in mostra tra lance, scudi di legno, pellicce, spade e asce. I “carnefici” dell’Italia giocano con la tradizione prima di partire per il Nord America, un po’ come fecero i loro antenati. Però qualcuno ha guardato, evidentemente, così tanto quegli scatti e quei video, che mostrano il retroscena del set, da vederci qualcosa di strano. Anzi da vederci il Nazismo. Non è che sono i nipoti di Vidkun Quisling? Non è che nel tascapane hanno i libri di Knut Hamsun?

Cerchiamo di tornare seri, opera difficile. Il giornalista di VG, Hans Petter Sjøli, qualche settimana fa ha chiesto di «eliminare i vichinghi dal calcio» perché qualcuno gli ha segnalato la canzone Vikingblod, dell’artista Petter Katastrofe registrata con l’ausilio dei tifosi della nazionale norvegese. In un commento sul quotidiano Morgenbladet, Markus Slettholm, ritiene che l’estetica vichinga «non sia solo rozza, ma anche sciovinista ed esclusiva». Un altro che ha tutte le carte in regola per essere un wokista. Mentre Jane Haug Skjoldli su Klassekampen non risparmia neanche le casacche. «Divise ipermascoline e di estrema destra». Aggiungendo che hanno i « tipici» segni «del linguaggio simbolico neonazista e fascista». Non sono bastate le parole di Hanna Geiran, responsabile nazionale per i beni culturali, per placare le polemiche. Quest’ultima ha elogiato le maglie, cercando di spegnere la diatriba, perché trovano ispirazione nelle incisioni di Urnes. Niente, la disputa continua.