I bagni pubblici secondo il Pd: per Batman, trans e sirene. Sinistra, siamo alla farsa

C’è qualcosa di insano, direi di perverso, disumano, nella volontà che hanno i cultori del woke di imporre le loro idee a tutti regolando i più semplici elementi della vita quotidiana, concependo regole di comportamento rigide a cui attenersi. Regole che, fra l’altro, nascono dall’idea si resettare il passato e creare ex novo un modello di società diverso da quello tradizionale. Il risultato paradossale, come abbiamo avuto modo di sottolineare più volte, è che in nome dell’inclusione si esclude, discrimina, gerarchizza; si danno patenti di credibilità e presentabilità sociale.

L’ultimo episodio segnalato giunge da un istituto tecnico superiore di Grosseto, l’Its Eat Academy, che ha sede presso la Cittadella dello studente, ove ci si forma nelle attività legate all’enogastronomia, all’accoglienza e al turismo. E concerne i bagni che, nella volontà dei dirigenti scolastici, dovrebbero con le loro nuove denominazioni servire a scardinare servire le vecchie e tradizionali categorie di genere. Ecco allora la comparsa di una galleria iconografica comprendente ben undici differenti categorie, fra cui Batman, un alieno, una sirena, un uomo con la gonna, una donna incinta, Zorro. Insomma, una sorta di Circo Barnum della diversità. Il tutto in nome, appunto, di una malintesa idea di inclusione. A segnalare la trovata è stato sui social un deputato di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi, ed in poche ore il caso è montato così tanto da suscitare le reazioni indignate di vari esponenti della sinistra locale, insorti con le solite accuse di oscurantismo, sessismo, maschilismo paternalistico e, in fondo, fascismo della destra al potere.