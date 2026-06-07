Gp Montecarlo, Antonelli trionfa su Hamilton: "Una bestia oggi"

La quinta meraviglia di Kimi Antonelli. Con una prova straordinaria il giovane pilota della Mercedes ha vinto anche il Gran Premio di Montecarlo di Formula 1, dominando dall'inizio alla fine e nonostante una lunga interruzione per sistemare la pista danneggiata, che nel finale ha rischiato di rimettere tutto in gioco. Antonelli ha preceduto sul traguardo la Ferrari di Lewis Hamilton e la Red Bull di Isak Hadjar che ha approfittato della penalizzazione dell'Alpine di Pierre Gasly. Hadjar che è però a sua volta sotto investigazione e potrebbe a sua volta cedere il podio alla McLaren di Oscar Piastri.

"Devo iniziare facendo le congratulazioni ad Antonelli e alla Mercedes, Kimi sta facendo un lavoro incredibile ed è davvero bello da vedere. Noi stiamo progredendo ma ancora non riusciamo a tenere il passo della Mercedes, il secondo posto in queste condizioni mai viste così dure è bellissimo", ha detto Hamilton commentando a caldo il secondo posto nel Gran Premio. "Per me la macchina è bella, ma serve più carico aerodinamico e poi ho finito le gomme abbastanza presto. È stata dura poi reggere nel secondo stint, con problemi di temperature. Una serie di imprevisti che hanno reso difficile la giornata, ma sono grato al team che lavora tantissimo e merita questo risultato. Speriamo di continuare così e di ottenerne altri per fare un ultimo passo sul podio", ha aggiunto.