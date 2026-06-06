F1, Gp Montecarlo: pole clamorosa di Antonelli, delusione-Ferrari

Un grandissimo Kimi Antonelli partirà dalla pole position nel Gran Premio di Montecarlo, valido per il Mondiale di Formula 1. Il 19enne pilota della Mercedes, leader del Mondiale, ha realizzato il miglior tempo nelle qualifiche con un sensazionale 1'12"051. Al suo fianco in prima fila un indomito Max Verstappen, secondo sulla sua RedBull a +0.043 secondi. Parziale delusione per la Ferrari che deve accontentarsi della seconda fila con Lewis Hamilton terzo a +0.228 e Charles Leclerc quarto a +0.300. Solo steso posto per l'altra Mercedes di George Russell a +0.394, mentre le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris non vanno oltre il settimo e ottavo posto. Quella di Antonelli, la quarta in carriera, è solo la seconda pole position di un pilota italiano a Montecarlo dopo Jarno Trulli nel 2004.

"È stato uno di quei giri in cui sono riuscito a mettere tutto insieme, è stata una qualifica molto combattuta con Verstappen. Sapevo che l'ultimo giro era buono, sono molto contento ed un enorme ringraziamento al team perché ieri abbiamo faticato e oggi siamo migliorati enormemente". Così un sorridente Kimi Antonelli ha commentato la sua pole position con la Mercedes nel Gran Premio di Montecarlo. "La qualifica qui è una delle più intense dell'anno, devi sempre andare al limite e avvicinarti al muro ma avevo grande fiducia e sono felice", ha aggiunto. "L'età mi aiuta? Sicuramente mi sto godendo la macchina e il weekend, c'è stato un grande passo avanti rispetto all'anno scorso e non vedo l'ora che sia domani", ha concluso.