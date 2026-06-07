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Eriksen, malore in campo: si tocca il petto e si accascia. Partita sospesa, come sta

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domenica 7 giugno 2026
Eriksen, malore in campo: si tocca il petto e si accascia. Partita sospesa, come sta

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Christian Eriksen si tocca il petto e crolla in campo durante l'amichevole Danimarca-Ucraina. Un nuovo malore dopo quello del 12 giugno 2021, durante un match degli Europei. Questa volta, però, il centrocampista danese si è ripreso in poco tempo, subito dopo il primo soccorso. A rassicurare i tifosi la Federcalcio danese, che in una nota ha spiegato che il calciatore “è cosciente”. La partita è stata comunque annullata al 65′, quando l’ex giocatore dell’Inter, ora sotto contratto con il Wolfsburg, si è sentito male. La nazionale danese era in vantaggio 2-1.

Cinque anni fa un episodio simile: Eriksen fu vittima di un arresto cardiaco, accasciandosi a terra privo di sensi durante gli ultimi minuti del primo tempo del match contro la Finlandia. Dopo aver ripreso coscienza grazie all’assistenza del suo compagno di squadra Simon Kjær e dello staff sanitario, venne trasferito in ospedale. Successivamente gli venne impiantato un defibrillatore intracutaneo. Anche questa volta, così come nel 2021, i compagni di squadra sono corsi a fargli da scudo mentre si accasciava a terra per nasconderlo agli osservatori. Eriksen è stato poi trasportato fuori in barella. 

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