Ilaria Salis condannata non vuole pagare i 300mila euro

Vola fango, ma gli stivali di Soumahoro – illustre predecessore in Avs – non c’entrano. La Salis non vuole pagare e attacca i suoi ex collaboratori. Secondo il tribunale del Lavoro gli deve 300mila euro, 153mila a Francois Gelmetti e 147mila 900 a Valentina Dadda, licenziati illegittimamente. L’euro-prodigio di Avs ribatte che non intende dargli un centesimo, che i giudici hanno sbagliato, e passa al contrattacco. In un video-social più tagliato della foresta amazzonica e che per scelta di colori e gestualità ricorda quello di Aboubakar – però almeno l’ivoriano non leggeva – l’esponente della Bonelli&Fratoianni dice che la sua decisione non ha lasciato i collaboratori «privi di mezzi di sostentamento» e – sottolinea – «fidatevi, non è proprio il caso vista la loro attuale attività lavorativa».

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Pare che Gelmetti aiuti Dadda, lo hanno riferito a Libero alcuni conoscenti, nella gestione di una villa che il padre della ragazza affitterebbe a Venezia, vicino al ponte di Rialto: «Una figata di posto, quattro camere da letto, quattro bagni, due mega salotti». Però non c’entra con l’eventuale licenziamento illegittimo (la sentenza è di primo grado): un lavoratore ricco, ammesso che lo sia, non ha gli stessi diritti di un lavoratore povero? Oddio, pensando alla patrimoniale agognata dalla sinistra... Comunque anche la Salis, santa patrona delle case altrui, sta bene di famiglia: il padre dispone di una villetta di 9 vani a Castiadas (Cagliari); ha un’altra comproprietà di 8 vani e mezzo sempre in Sardegna, a Monserrato; a Cagliari è comproprietario di un magazzino. Eppure la figlia è stata condannata per invasione di edifici e predica l’occupazione di appartamenti sfitti.