Ilaria Salis, collaboratori in fuga: "Povero, ma più felice"

Non solo i due ex collaboratori licenziati "senza giusta causa" secondo il tribunale di Milano: Ilaria Salis deve fare i conti anche con chi in passato ha sbattuto la porta, decidendo di non lavorare più con lei. Sarebbero almeno due, secondo il Fatto Quotidiano. E ora che questo scandalo è venuto fuori, non mancano i commenti velenosi nei confronti dell'eurodeputata di Avs. “Io mi sono dimesso volontariamente a febbraio e quindi non ho avuto alcuna ‘fortuna economica’ - ha fatto sapere Mattia Tombolini, patron di Momo Edizioni -. Ho scelto di fare altro nella vita (e di rimanere senza una lira ma più felice)”.

Intanto l'ex attivista va avanti con il suo attuale collaboratore. E, secondo indiscrezioni, non escluderebbe di tornare in Italia, in occasione delle politiche del 2027. Dal suo partito, quello che l'ha candidata alle europee permettendole di lasciare l'Ungheria, non sono però arrivate grandi rassicurazioni. Contattato dal Fatto, il portavoce dei Verdi Angelo Bonelli ha rimandato al leader di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, che ci ha tenuto a ribadire “il rispetto delle sentenze dei giudici e dei diritti dei lavoratori”, per poi rinviare ogni ulteriore valutazione all’esito del processo di secondo grado.