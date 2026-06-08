Juventus, con Sorloth c'è già l'accordo. In corso le trattative con l'Atletico

Il primo passo per vedere Alexander Sorloth alla Juventus è stato fatto: come riporta la Gazzetta dello Sport, i dirigenti bianconeri hanno trovato un'intesa di massima con il norvegese. L'accordo è di 4 milioni a stagione fino al 2029, con l'opzione per il 2030. Un'accelerazione necessaria da parte della Vecchia Signora per evitare il rischio di ricchi inserimenti inglesi, ma anche per provare a chiudere la trattativa prima dell'inizio della Coppa del Mondo. La Norvegia di Sorloth esordirà nella notte fra il 16 e il 17 giugno, contro l'Iraq a Boston.

Chiudere in meno di dieci giorni è complicato, ma non impossibile. L'Atletico ha aperto alla cessione già da venerdì, ma l'offerta bianconera è ancora distante dalla richiesta spagnola. I colchoneros chiedono più di 30-35 milioni, la Juve vuole chiudere sotto i 30. Nel frattempo, tra i due club proseguono anche i dialoghi su Nico Gonzalez, che, dopo una stagione in prestito in Spagna, vorrebbe rimanere alla corte di Simeone nel 2026-27. La Juventus potrebbe fare uno sconto per l'argentino per facilitare l'arrivo di Sorloth.

Un aiuto potrebbe arrivare dalla Turchia, e in particolare da un giocatore che Luciano Spalletti conosce molto bene. Victor Osimhen, infatti, è in uscita dal Galatasaray e l'Atletico è una delle opzioni più accreditate per il nigeriano. Tanto che i turchi vogliono fare un tentativo per l'ormai svincolato Dusan Vlahovic: l'offerta è di 10 milioni all'anno 5 milioni di premio alla firma annuale. I giallorossi puntano anche Randal Kolo Muani, che però rimane fedele al patto con la Juventus, che ha bisogno di due attaccanti: uno al posto del serbo e uno per sostituire Openda. Per quanto riguarda Jonathan David, invece, sarà il Mondiale a definire il suo futuro.