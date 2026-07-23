Juve, sfogo di Spalletti in allenamento: "Molti di voi andranno via". I giocatori nel mirino

Anche Luciano Spalletti ha perso la pazienza. La Juventus si trova alle prese con un mercato che non decolla. Il tecnico di Certaldo aveva chiesto di avere a disposizione subito per il primo giorno di ritiro una punta e un portiere. Ma la dirigenza bianconero non è riuscita a sbloccare le trattative per Kolo Muani e il Dibu Martinez. E, intanto, Dusan Vlahovic non ha rinnovato il suo contratto con la Vecchia Signora.
Così la Juve è tornata ad allenarsi alla Continassa, senza però i giocatori che sono reduci dalla spedizione mondiale. Perciò a Torino sono rimasti gli Azzurri - ancora fuori dal Mondiale - e tanti, tantissimi esuberi. Di questi, la maggior parte lascerà la Juventus. Anche perché Spalletti non li vedi abbastanza in forma per fare parte di questa squadra. Soprattutto alla luce degli ultimi allenamenti.
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Da qui lo sfogo di Luciano Spalletti. Il tecnico bianconero, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha guardato negli occhi i vari Di Gregorio (sempre più lontano), Cabal, Joao Mario e Gatti, Arthur Melono, Adzic, Zhegrova, Openda e Milik. E gli ha intimato: "Ragazzi, cambiate passo! Io resterò qui, ma molti di voi andranno via!" Un messaggio chiarissimo, diretto al cuore di chi sa già che entro fine agosto dovrà trovarsi un'altra sistemazione.